کتاب "اردبیل در 1394" تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر جمعه در مراسم اختتامیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال در اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در این کتاب تلاش می شود دورنمای چهار سال آینده استان اردبیل مشخص و ترسیم شود.

وی ادامه داد: به منظور مشخص کردن دورنمای استان اردبیل در سال 94 لازم است دستگاههای اجرایی با بررسی عملکرد و جایگاه فعلی خود، آرمان چهار سال بعد را تدوین و برای برنامه ریزی آن نیروهای خود را بسیج کنند.

نیکزاد با تاکید به اهمیت برنامه های بلند مدت در پیشبرد اهداف دستگاههای دولتی اضافه کرد: در این کتاب جایگاه فعلی دستگاههای اجرایی، میزان تحقق اهداف بویژه اهداف پنج ساله، نحوه دست یافتن به آنها و ابزارها و موانع لازم برای تحقق هدف گذاریها به تفکیک دستگاههای اجرایی مختلف مشخص خواهد شد.

وی بی توجهی به برنامه های استراتژیک را از جمله مواردی دانست که توان ادارات را به هدفهای خرد و برنامه های کوتاه مدت خلاصه کرده و افقی پیش روی آنها ترسیم نمی کند.

استاندار اردبیل مهمترین موضوع مورد بررسی در این کتاب را عمران شهری و روستایی خواند و ادامه داد: برجسته ترین محور این کتاب بررسی وضعیت پروژه های عمران روستایی و شهری و شناسایی ابزارهای توسعه آن است.

این مسئول معتقد است این مجموعه می تواند مسیر مشخصی برای دستگاههای اجرایی تا چهار سال آینده مشخص کرده در تسریع به ثمر رسیدن برنامه های اجرایی نقش بسزایی داشته باشد.

