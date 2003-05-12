قدرتهاي سلطه گر حق تحميل اراده خود بر ملتها را ندارند

وي كه با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت وگو مي كرد،افزود: ما معتقديم كه تغيير رژيمها بايد بر اساس اراده و خواسته مردم صورت گيرد و قدرتهاي سلطه گر اين حق را ندارند كه اراده خود را بر ملت ها تحميل كنند.

سفير سودان در مورد تحولات عراق گفت : سودان همچنان با دخالت بيگانگان درامور داخلي عراق مخالف است كمااينكه از مخالفان جنگ بر ضد عراق نيزبود .

به گفته وي ، خارطوم خروج متجاوزان از عراق را حق مسلم مردم عراق مي داند و تعيين سرنوشت و حكومت را تنها حق مردم عراق مي داند نه بيگانگان .

سفير سودان با بيان اينكه ايران قدرت موثر و فعال در جهان اسلام و سودان دروازه اسلام در آفريقاست ، تهران را محور وحدت در جهان اسلام خواند.

التني روابط ايران و سودان را به دليل التزام دو كشور به قوانين اسلام و نزديكي ديدگاهها و هماهنگي مواضع ، مستحكم و رو به رشد خواند.

سفير سودان در تهران ، درباره تهديدهاي آمريكا بر ضد سوريه اظهار داشت : سودان به طور اصولي با هر گونه اقدام تهديد آميز بر ضد هر كشوري مخالف است و ما تهديد را امري مورد قبول اراده بين المللي نمي دانيم .

التني در مورد طرح "نقشه راه" گفت : به اعتقاد ما نقشه راه دربردارنده همه خواسته ها و حقوق مردم فلسطين نيست و تنها طرحي قابل اجراست كه در بردارنده كليه حقوق مردم فلسطين از جمله حق تعيين سرنوشت و تشكيل كشور مستقل به پايتختي قدس شريف و بازگشت آوارگان فلسطيني باشد و سودان از هر آنچه كه ملت فلسطين تصميم بگيرد باتمام توان از حقوق مشروع آنان دفاع مي كنيم .

"طرح "نقشه راه " از طرف كميته چهارجانبه بين المللي مركب از آمريكا ، روسيه ، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا براي حل مناقشه فلسطيني اسراييلي ارائه شد و هم اكنون تحركاتي براي عملي ساختن اين طرح از سوي گروههاي مربوطه در حال انجام است طبق اين طرح تشكيل دولت فلسطيني در سال 2005 پيش بيني شده اما به مساله ميليونها آواره فلسطيني هيچ اشاره اي نشده است "

سفير سودان درباره مفهوم تروريسم و قرار گرفتن مقاومت مشروع فلسطين در رديف تروريسم اظهار عقيده كرد : تروريسم در مورد كساني اطلاق مي شود كه قصد تحميل اراده و منافع خود را بر منافع ديگران دارند و لذا اقدامات رژيم صهيونيستي بر ضد ملت بي دفاع فلسطين را نمونه بارزي از تروريسم بين المللي مي دانيم .

وي افزود: ما مقاومت ملت فلسطين و مبارزه مشروع در دفاع از خويش را تروريسم نمي دانيم و اين اشغالگري اسراييل است كه بر خلاف همه موازين و مقررات بين المللي است .

به گفته التني ، به جاي اينكه از اشغالگر بخواهند به اشغال سرزمين فلسطين پايان دهد به مردمي كه براي آزادي سرزمين و گرفتن حقوق مشروعشان مبارزه مي كنند ،تروريست مي گويند .

سفير سودان به تلاشها و تحركات رژيم صهيونيستي در جنوب سودان اشاره كرد و تصريح كرد بسياري از رهبران شورشيان جنوب سودان در اسراييل تحت آموزش قرار گرفته اند و شورشيان از تمامي امكانات مادي و نظامي اسراييل برخودار هستند.

التني با بر شمردن خطرات حضور اسراييل در جنوب سودان براي امنيت و وحدت ملي اين كشور خواستار اهتمام همه گروههاي سوداني براي حفظ و وحدت ملي اين كشور شد.

وي در مورد اين سوال كه آيا عمر حسن البشير رييس جمهور سودان به وعده هاي خود در باره ايجاد احزاب وآزادي فعاليت آنان در اين كشور عمل كرده يا نه ؟ گفت : هم اكنون همه احزاب درچارچوب قانون اساسي و سازمانهاي سياسي با آزادي كامل فعاليت مي كنند و دولت البشير هيچ شرطي براي فعاليت هيچ حزب در سودان جز التزام به قانون اساسي و حركت در راستاي وحدت ملي سودان تعيين نكرده است .

سفير سودان درباره اختلافات و تفرقه در جهان اسلام گفت : تنها راه حل براي حل مشكلات و اختلافات در ميان مسلمانان تمسك و پايبندي آنان به اسلام راستين است .

به گفته وي ، متاسفانه در حالي كه اروپا و آمريكا يكپارچه است اما امت اسلامي پراكنده است كه دليلش عدم التزام واقعي مسلمانان به دين اسلام و دوري از آن است و اين امر باعث تفرقه و اختلافات در جهان اسلام شده است .

