استراليا درباره وقوع حملات تروريستي در اندونزي هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اكساندر داونر وزير امور خارجه استراليا اعلام كرد: ما احتمال مي دهيم كه روز يكشنبه( 17 آگوست) كه مصادف با روز ملي اندونزي است حادثه اي مانند انفجار هتل ماريوت در اندونزي به وقوع بپيوندد.

داونر درگفتگو با راديوي سراسري اين كشور گفت: انفجار جاكارتا نگرانيهاي بسياري را براي ما به به وجود آورده است.

وي افزود: ما شب قبل از حادثه جاكارتا اطلاعاتي را دردست داشتيم كه نشان مي داد كه در مراكز تجمع اتباع غربي در جاكارتا به ويژه در هتلهاي بين المللي و مراكز خريد حملات تروريستي روي خواهد داد.

آمريكا و انگليس هم به اتباع خود هشدار دادند كه با توجه به احتمال وقوع حملات تروريستي دراندونزي از سفر به اين كشور بپرهيزند. پيش از اين پاول وزير امور خارجه آمريكا و مقامات انگليس درباره سفر اتباع كشورهاي غربي به عربستان هشدار داده بودند.