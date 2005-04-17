مداخله و شيطنت آشكار شبكه الجزيره در مسائل داخلي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر شبكه خبري الجزيره در واكنش به برخي مسائل داخلي كه در چند روز اخير در استان خوزستان رخ داد، درسايت اينترنتي خود ضمن آغشته نمودن اين حوادث به صبغه هاي خشك قومي وقبيله اي، درتلاشي بي نتيجه كوشيد تا اين حادثه را با ادبيات خود چنين بزرگنمايي نمايد: درگيري هاي گسترده اي ميان نيروهاي نظامي ايران و عرب هاي اين كشور كه خواهان دولتي مستقل در جنوب اين كشورهستند، رخ داد.

منابع منطقه گفتند در تظاهرات استان خوزستان حداقل 3 تن كشته و تعداد زيادي زخمي شدند.

الجزيره درادامه تصريح نمود: اين تظاهرات كه از سوي جبهه دمكراتيك خلق عرب هاي خوزستان تشكيل داده شده بود ، طبق گزارش هاي رسيده بيش از 250 تن در جريان آن دستگير شدند. دفتر اصلي اين جبهه در لندن قرار دارد.

الجزيره در ادامه شيطنت رسانه اي خود ضمن انجام يك مصاحبه با يكي ازنمايندگان اين گروه كه از لندن با اين شبكه خبري سخن مي گفت، دراظهاراتي نژادپرستانه وبر خلاف واقعيات موجود در درگيريهاي فعلي در بخشي از خوزستان مدعي شد : جنبش هايي در داخل و خارج از ايران وجود دارند كه فشار مي آورند اعراب بومي ايران كه تعداد آنها حدقل 3 ميليون نفر مي باشد، دولت مستقلي در جنوب اين كشورتشكيل دهند.

وي درادامه براي تهييج افكار عمومي اعلام كرد : تظاهرات مذكور كاملا صلح طلبانه بود اما مقامات ايراني با وسايل خشونت زا و نيروي نظامي با مردم برخورد كردند. اين شخص گفت واحدهاي نظامي ايران چندين دهكده عرب را پس از تظاهرات محاصره كردند.

از سوي ديگراين شبكه خبري كه سابقه جنجال سازي درجنوب ايران را از مدتها پيش يدك مي كشد ودر همين رابطه هم يكي از خبرنگارانش از كشورمان اخراج گرديد، با نقل قول از فردي بنام محمد نواصري كه از آن بعنوان يك فعال سياسي ايراني ياد كرد، اعلام نمود : ساكنين عرب اهواز مركز استان خوزستان صبح جمعه گردهم آمدند و شعارهايي برضد طرح هاي دولتي مبني بر انتقال غير عرب ها به اين شهر سردادند. وي گفت آنها ايستگاههاي پليس و بانك را دراهواز به آتش كشيدند كه بيش از 250 تن از آنان دستگير شدند.

اين شبكه خبري درنقل قولي از فعاليتهاي تخريبي تظاهرات كنندگان به نقل ازيوسف نبي طرف بعنوان يكي ديگر از ساكنين اهواز تائيد كرد : تظاهر كنندگان شيشه هاي چندين بانك را شكستند و لااقل يك ايستگاه پليس را به آتش كشيدند.

الجزيره در اين رابطه در اقدامي موذيانه اعلام كرد هيچ اظهار نظر رسمي از تهران در اين باره اعلام نشده است.

اين شبكه خبري كه از قطر برنامه پخش مي كند وبرموضوعات اختلاف انگيز ناسيوناليستي وقومي ،قبيله اي بويژه در حوزه كشورهاي خليج فارس اصراردارد، در ادامه به نقل ازجبهه دمكراتيك خلق از لندن اعلام كرد: به راحتي مي توان گفت كه 3 ميليون عرب دراهواز وديگر شهرهاي ايران زندگي مي كنند. اين كار يك تصفيه قومي به حساب مي آيد كه منافع امنيت ملي ايران را حفظ مي كند.

درپايان اين خبر، الجزيره با دستاويز قراردادن يك مكاتبه غيرمستند مدعي شده است نسخه اي از نامه اي به امضاي محمد علي ابطحي معاون سابق رييس جمهور ايران درباره طرحي براي تغيير ساختار جمعيتي اهواز با انتقال غير عرب ها به اين شهر و به اكثريت رساندن آنها در اهواز و ديگر شهرهاي خوزستان -استاني در مرز عراق و غني ازنفت-دست به دست چرخيد.