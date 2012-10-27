استواری مردم ایران برابر تحریمها توطئه دشمنان را خنثی کرده است

غلامرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحریم مسئله ای جدید برای ایران اسلامی نیست، افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان به شیوه های مختلف سعی در براندازی نظام اسلامی دارند.

وی همچنین با عنوان اینکه تحریم از راهبردهای دنیای غرب علیه ملت بزرگ ایران است، اظهار داشت: این مردم با داشتن آرمانها، ارزشها و اصول اسلامی هرگز در برابر تحریمهای ظالمانه دشمنان سر تعظیم خم نخواهند کرد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری رشت " جنگ اقتصادی " را ترفند جدید دنیای استکبار برای از پای درآوردن ملت ایران دانست و گفت: دشمنان امروز با بزرگنمایی و تشدید تحریمها سعی دارند ملت را به زانو در بیاورند.

وی تاکید کرد: دنیای کفر بداند ملت استوار ایران به حول و قوه الهی از این تحریمها نیز عبور کرده و شکست دیگری برای استکبار رقم خواهد زد.

رحیمی در ادامه از عقب ماندگی محسوس توسعه در این شهرستان گلایه کرد و افزود: تغییر نگاه برنامه ریزان استان و لزوم بازنگری شاخص های توزیع اعتبارات می تواند نقش مهمی در توسعه شهرستان باهدف جبران عقب ماندگی ایفا کند.

وی اظهارداشت: این شهرستان بعنوان مرکز استان گیلان طی سنوات گذشته در مواجعه با سرعت بالای توسعه شهری و افزایش جمعیت و همچنین تاخیر در اجرای برنامه ریزی های مرتبط و متناسب با آن، دچار محدودیت و عقب ماندگی محسوس شده است.

معاون فرماندار رشت ادامه داد: این امر ضرورت اخذ تصمیمات موثر و تغییر در راهکارها برای برون رفت از شرایط نامناسب فعلی، تغییر نگاه برنامه ریزان استان و لزوم بازنگری شاخص های توزیع اعتبارات به عنوان یک تصمیم محوری می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای برای تسریع در توسعه و اجرای معتبر سیاست های راهبردی شهرستان باهدف جبران عقب ماندگی ایفا کند.

وی همچنین به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و گفت: توسعه بخش کشاورزی و حمایت از این بخش مهم اقتصادی اساس ایجاد اشتغال مولد و پایدار و ریشه ‌کنی بیکاری است.

رحیمی با بیان اینکه جنگ دشمن امروز تمام عیار، سنگین، گسترده، پنهان و وضعیت ویژه ای به وجود آورده که آن بحث تحریم هاست، تصریح کرد: تحمل تحریم دفاع از دین، اسلام و دفاع از ایدئولوژی است.

وی در ادامه توسعه بخش کشاورزی را مهمتر از همه و اساسی ترین کار در شرایط کنونی دانست و یادآورشد: هدف از توسعه در این بخش افزایش تولید است که با اصلاح روش های آبیاری و اعطای تسهیلات به افراد محقق می شود.