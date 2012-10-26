شکست بانوان ارومیه در مقابل فوتبالیست های سیرجانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بانوان فوتبال سیرجان در دیداری پر گل و یک طرفه زنان فوتبالیست هیئت فوتبال ارومیه را شکست دادند.

در این دیدار که عصر جمعه در ورزشگاه امام علی سیرجان برگزار شد تیم سیرجانی پنج گل را وارد دروازه تیم ارومیه ای کرد و تلاشهای تیم میهمان در طول 90 دقیقه بازی برای باز کردن تیم میزبان بی نتیجه باقی ماند.

طاهره سلیمپور، صفورا جعفری، منصوره زیدانی هر کدام یک گل و فرحناز حیدری دو بار دروازه ارومیه را باز کردند و با 9 امتیاز کار خود را در لیگ برتر ادامه دادند.

هم اکنون استان کرمان با دو نماینده در لیگ برتر بانوان کشور حضور دارد و تیم شهرداری بم دیگر نماینده استان کرمان در صدر جدول رده بندی لیگ برتر بانوان با اقتدار حضور دارد.