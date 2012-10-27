توافق مخابرات و ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت برای نرخ خدمات

مظفر پوررنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بروز برخی اختلافات میان شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت و شرکت مخابرات ایران که به گفته شرکتهای PAP ناشی از عدم تخصیص فضا و امکانات می‌شود، با رد هرگونه اختلاف در این زمینه بر وجود توافقات نهایی میان مخابرات و شرکتهای PAP تاکید کرد.

وی در تشریح دلایل افزایش نرخ برخی خدمات شرکت مخابرات به شرکتهای PAP مانند هزینه رانژه خطوط و کافوی نوری تصریح کرد: به طورکل شرکت مخابرات ایران خدمات خود را از جمله تلفن ثابت، همراه، کافوی نوری و تلفن بین الملل در دو دسته تعرفه گذاری ارائه می دهد که در بخش نخست تعرفه هایی مانند تعرفه خطوط تلفن ثابت و همراه هستند که در محاسبه آنها از فرمولهای ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت تبعیت می‌کند و در بخش دوم تعرفه خدمات در اختیار مخابرات بوده که بر مبنای هزینه تمام شده و مذاکره و توافق با کاربران که شرکتهای اینترنتی را نیز شامل می‌شود محاسبه خواهد شد.

پوررنجبر با بیان اینکه تعرفه هیچ سرویس و خدماتی از سوی شرکت مخابرات ایران بدون توافق اعلام نمی شود در مورد اختلافات ناشی از تعرفه برخی خدمات میان شرکتهای مخابرات استانی و شرکتهای PAP گفت: تمامی مخابرات استانها در چارچوب پروانه موظف به همکاری با شرکتهای PAP هستند و تاکنون حتی یک مورد گزارش مربوط به عدم همکاری در این زمینه دریافت نشده است.

وی آنچه که عدم همکاری تلقی می‌شود را تقاضاهایی خارج از پروانه مخابرات و شرکتهای PAP عنوان کرد و ادامه داد: نرخ تمامی خدمات مخابرات براساس تعرفه های توافقی با شرکتهای PAP است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد هزینه رانژه کردن خطوط مشترکان اینترنت پرسرعت تصریح کرد: این هزینه ای است که باید به صورت توافقی میان مخابرات و شرکتهای PAP تعیین شود.

وی از اعلام مبلغ 3 میلیارد تومانی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بابت هزینه رانژه خطوط ADSL مخابرات را جریمه کرده اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: تاکنون نامه ای در زمینه رانژه مشترکان و جریمه مخابرات به دست ما نرسیده است.

پوررنجبر با بیان اینکه نامه های رگولاتوری را باید بررسی کنیم و به آن پاسخ دهیم، افزود: به جز یک مورد که مربوط به موضوع 118 بود نامه قانونی دیگری در زمینه جریمه مخابرات نداشته ایم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تغییر نرخ تنها برخی از خدمات نیاز به هماهنگی با رگولاتوری دارد، گفت: در مابقی سرویسها با PAP ها توافق می کنیم؛ مخابرات حتی با شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برای تعیین و یا تغییر تعرفه ها توافقاتی انجام داده و می دهد.

وی در مورد افزایش قیمت کافوی نوری از 5500 تومان به 12هزار تومان گفت: تجهیزاتی که برروی برخی کافوهای نوری نصب شده در حد یک DSLAM کار می‌کند و با وجود این تجهیزات، نیازی به تجهیزات دیگر از سوی شرکتهای PAP نیست. در این زمینه مخابرات تنها قیمت این کافوها را افزایش داده و با این وجود نیازی به سرمایه گذاری شرکتهای PAP برای این تجهیزات نیست.

پوررنجبر در مورد اختلاف شرکتهای PAP با مخابرات استان فارس نیز به مهر گفت: اینترنت پرسرعت استان فارس به صورت مستقیم توسط مخابرات واگذار نمی شود و به یک شرکت بخش خصوصی سپرده شده است.

وی گفت: بزودی مخابرات تکلیف تعرفه های خدماتی همچون رانژه و کافوی نوری که به شرکتهای اینترنت پرسرعت ارائه می دهد را مشخص خواهد کرد.