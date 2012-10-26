"خانه 24" تئاتر منطقه یک کشور در مرحله پایانی/ لرستان میزبانی شایسته

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور شاهد اکران 5 نمایش دیگر بود تا در نوبت صبح نمایش "وقتی از بریدگی های خونبار" به کارگردانی مهدی محمدی از خمین و "همه دزدها دزد هستند" به نویسندگی علی پوریان و کارگردانی کامران قربانی از تبریز روی صحنه برود.
همچنین در نوبت عصر "برادری" نوشته و کار محمد کورش نیا از کرج، "آهسته با گل سرخ" به نویسندگی اکبر رادی و کارگردانی یعقوب صدیق جمالی از آذربایجان شرقی و "خون و ماتیک" از کرمانشاه اکران شد .
استقبال خوب مردم و هنرمندان از نمایشها
این در حالیست که روز گذشته نیز 5 نمایش "بخش شماره شش "به نویسندگی و کارگردانی پیمان کریمی از اصفهان، "یک خواب آرام" کار سجاد انصاری از زنجان، "روی پای سالمم تکیه کن" به نویسندگی صدیق جمالی و کارگردانی نیره غائبزاده از تبریز، "کولاژ" به نویسندگی ناتاشا محرمزاده و کارگردانی رضا فتوتخواه از رشت و "خیال" نوشته محمدرضا زندی و کارگردانی محمد معراجی از کرمانشاه به روی صحنه رفتند.
در سه روز گذشته اکران نمایشهای مختلف با استقبال مطلوب مردم و هنرمندان مواجه شده بود تا این موضوع مورد توجه اهالی تئاتر نیز قرار گیرد.
به هر روی فردا شنبه راس ساعت 9 و 30 دقیقه صبح بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور در لرستان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.
سفر معاون وزیر و مدیر کل هنرهای نمایشی وزارتخانه
حجتالاسلام علی اسماعیلیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این رابطه اظهار داشت: برای اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور، حمید شاهآبادی، معاون امور هنری و قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لرستان سفر میکند.
وی با بیان اینکه مراسم اختتامیه این جشنواره ساعت 9:30 صبح روز شنبه در تالار شهید آوینی خرمآباد برگزار میشود، اضافه کرد: بعد از این مراسم، نشست خبری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب رسانه استان در سالن کنفرانس ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تشکیل میشود.
وی اظهار امیدواری کرد که سفر حمیدشاهآبادی و قادرآشنا به لرستان خیرات و برکاتی برای جامعه هنری استان در پی داشته باشد و زمینه شکوفایی استعدادهای بالقوه جوانان این دیار را فراهم کند.
احداث تئاتر شهر در خرمآباد از مطالبات هنرمندان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اینکه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور گروههای برتر نمایشی توسط داوران جشنواره معرفی میشوند، افزود: این گروهها به سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر راه مییابند.
حجت الاسلام اسماعیلیان از احداث تئاتر شهر در خرمآباد به عنوان یکی از مطالبات اهالی هنر شهرستان نام برد و گفت: امیدواریم با همکاری و مساعدت مسئولان استانی هرچه زودتر این امر محقق شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قول خود مبنی بر تجهیز آن عمل کند.
جشنواره تئاتر منطقه یک با کمترین مشکل برگزار شد
محمد عبدالهی مسئول دبیرخانه تئاتر لرستان نیز با اشاره به فعالیتهای انجام شده برای میزبانی جشنواره منطقه یک توسط لرستان گفت: در همین راستا از مدتها قبل و با اعلام میزبانی جشنواره منطقهای از سوی مرکز هنرهای نمایشی کشور، تکاپوی فراوانی میان بدنه کارشناسی ادارهکل ایجاد که هدف آن هر چه باشکوهتر برگزار کردن جشنواره تئاتر منطقه یک بود.
وی با بیان اینکه در این راستا کارشناسان مرکز هنرهای نمایشی، سالنهای نمایش شهر خرمآباد را مورد ارزیابی و امکانسنجی قرار دادند، اضافه کرد: این امر یکی از نقاط مثبت جشنواره بود؛ به طوریکه جشنواره، با کمترین مشکل برگزار شد.
مسئول دبیرخانه تئاتر لرستان به مزایای میزبانی لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از راههای آموزش تئاتر، دیدن آثار نمایشی خوب و منتخب جشنوارههای استانی است که سوم آبانماه تاکنون با حضور اهالی تئاتر هشت استان کشور در قالب چهارده گروه نمایشی گام های موثری را در این زمینه برداشته ایم.
تلاش برای میزبانی شایسته گردوههای نمایشی
معاون اداری ـ مالی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز با بیان اینکه میزبانی بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور، افتخاری برای لرستان بود، گفت: در این چند روز ضمن معرفی تواناییها و استعدادهای لرستان و همچنین مکانهای تفریحی و اقامتی، تلاش کردیم رضایت هنرمندان تئاتر را جلب کنیم.
طولابی با بیان اینکه به منظور رفاه اهالی تئاتر، مجهزترین فضاهای اقامتی خرمآباد را اجاره کردیم، افزود: بخشی از منابع مالی مورد نیاز این جشنواره، توسط معاونت امور هنری وزارت ارشاد و مدیرکل هنرهای نمایشی تأمین شده است.
بنابر این گزارش بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور سوم آبانماه امسال در خرمآباد شروع شد که در این جشنواره 14 گروه نمایشی از 8 استان حضور داشتند.
این جشنواره فردا شنبه با معرفی برگزیدگان در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری خرم آباد به کار خود پایان میدهد.
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