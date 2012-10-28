اتباع بیگانه باری بردوش خراسان جنوبی/ 1500 فرصت شغلی در اختیار افاغنه

به گزارش خبرنگار مهر، ضرورت ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کار آفرینی و توسعه مشاغل جدید از جمله موضوعات مهمی است که مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به آن اهتمام و توجه داشته است.

هم اکنون فرصت های شغلی چشمگیری در اختیار اتباع افغانی و ستیر اتباع بیگانه بوده و منجر به بروز مشکلاتی در استان شده است.

برخی از کارفرمایان، به این دلیل که دستمزد کمتری پرداخت کنند کارگران افغانی را بکارگیری می کنند.

همچنین حمایت مالی و تشویق خوشه ها و زنجیره های تولیدی، ایجاد پیوند و ارتباط مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، رفع مشکلات وموانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، گسترش کسب و کار خانگی و حمایت مالی از بخش غیر دولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار از جمله نکاتی است که از دولت خواسته شده در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به آن اهتمام جدی داشته باشد.

هم اکنون اشتغال افاغنه در خراسان جنوبی از دغدغه های اصلی مردم بوده و به طوری که افاغنه ساکن در این استان، با هر شرایطی آماده کار بوده و بسیاری از فرصت های شغلی را از جوانان ربوده اند.

اما این در حالی است که به گفته مسئولان 90 درصد اشتغال کارگران افغان در زمینه هایی است، که کارگران ایرانی تمایل به انجام دادن آن نیستند.

همچنین ازدواج زنان ایرانی با مردان افاغنه از دیگر مشکلات و آسیب های اجتماعی وارد شده به استان بوده که منجر به بروز بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی می شود.

این ازدواج ها در روستاهای حاشیه ای و دوره افتاده خراسان جنوبی مشاهده می شود، که نیازمند بررسی و توجه بیشتر مسئولان است.

1500 فرصت شغلی خراسان جنوبی در انحصار افاغنه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: یک هزار و 500 فرصت شغلی این استان در انحصار افاغنه است.

عابدین محمدی تعداد فعالان اقتصادی استان را 206 هزار نفر اعلام کرد و گفت: هم اکنون یک هزار و 500 نفر از این تعداد افغانی هستند.

وی عنوان کرد: این تعداد در مشاغل گاوداری، مرغداری، ساختمان سازی و کوره آجر پزی اشتغال دارند.

محمدی با اشاره به اینکه تنها 300 نفر از افاغنه شاغل در خراسان جنوبی کارت اشتغال دارند، افزود: مابقی شاغلین بیگانه، بدون مجور در حال فعالیت هستند.

شناسایی 297 تبعه خارجی غیرمجاز در سال گذشته

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از شناسایی 297 تبعه خارجی غیرمجاز طی سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: این تعداد کارگر غیر مجاز در 89 کارگاه تولیدی استان شناسایی شدند.

محمدی با بیان اینکه به دلیل مسائل بین المللی وقوع حادثه برای اتباع غیرمجاز مشکلات متعددی برای کارفرمایان ایجاد می کند، عنوان کرد: کارفرمایان بکارگیری افراد بومی را باید به منظور افزایش اشتغالزایی در استان مورد توجه قرار دهند.

وی اضافه کرد: در این خصوص کارفرمایان تنها در موارد خاص مجاز به بکارگیری اتباع خارجی دارای پرونده مشاغل هستند.

محمدی همچنین به جرائم واحدهای تولیدی در شش ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال 56 کارگر غیرمجاز بیگانه در سطح استان شناسایی شده است.

وی مبلغ وصولی جریمه از این واحدها 21 میلیون و 996 هزار ریال اعلام کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه تعهد این اداره کل بر شناسایی 50 کارگر و وصول 20 میلیون ریال بوده است، افزود: این مجموعه 102 درصد به تعهداتش عمل کرده است.

اسکان 7000 تبعه بیگانه در خراسان جنوبی

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی هم آمار جدید اتباع بیگانه در سرشماری سال 90 در این استان، را چنین اعلام کرده، که هم اکنون هفت هزار و 301 نفر اتباع بیگانه در استان اسکان دارند.

به گفته مجید امینی طبق سرشماری سال گذشته این اتباع مربوط به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه و... بوده و برخی حاضر به پاسخ گفتن نوع ملیت خود نشدند.

سال 1372 اوج ورود افغان ها به جنوب خراسان

رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، ورود اتباع افغانی به ایران را از سال 1359 اعلام کرد و گفت: اوج ورود افغان ها به شهرستان بیرجند در سال 1372 بوده است.

سیدعلیرضا موسوی نژاد، افزود: در سال 1372 جمعیت افغانی های پناهنده به جنوب خراسان و شهرستان بیرجند بالغ بر 370 هزار نفر بوده است.

وی تصریح کرد: طبق بررسی انجام شده هیچ یک از اتباع افغانی خراسان جنوبی دارای شناسنامه ایرانی نیستند و تنها تعداد اندکی دارای دفترچه پناهندگی هستند.

به گفته رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی هم اکنون افغانی های ساکن در استان دارای کارت های اقامت و گذرنامه هستند.

وی با اشاره به اینکه افغان های شناسایی شده استان بدون مشکلات بهداشتی بوده و همگی دارای پرونده بهداشتی در مراکز بهداشتی هستند، افزود: همچنین مسکن افغان ها نیز مورد بازرسی قرار گرفته و از لحاظ بهداشتی مشکلی ندارند.

موسوی نژاد دلیل استقبال افغان ها از منازل فرسوده و حاشیه ای شهر را عدم توان پرداخت هزینه مسکن عنوان کرد و بیان داشت: این افراد توان پرداخت هزینه ها را نداشته و در بافت های فرسوده اقدام به اجاره مسکن می کنند.

100 کودک خیابانی افغانی ساماندهی شدند

رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی همچنین از شناسایی 100 کودک کار افغانی در این استان خبر داد و گفت: هم اکنون طرح برخورد با این کودکان در استان اجرا شده و تعداد کودکان کار افغان، به صفر رسیده است.

وی اضافه کرد: اما به طور متوسط ماهانه یک کودک خیابانی بیگانه، مشغول به کار در استان شناسایی می شود.

موسوی نژاد با اشاره به اینکه برای ساماندهی این کودکان مرکز متکدیان اتباع افغانی در استان راه اندازی شده است، افزود: کودکان بدون سرپرست افغانی در این مرکز نگهداری می شوند.

رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی فروش ادعیه، واکس زدن، خرید آهن آلات، خرید و جمع آوری نان خشک و... را از جمله مشاغل کودکان افاغنه برشمرد.

بی رغبتی کارگران ایرانی از برخی کارها، عامل بکارگیری کارگران افغان

موسوی نژاد در خصوص اشتغال کارگران افغانی در استان، عنوان کرد: کارگران افغانی بیشتر در مشاغلی مشغول به کار می شوند، که این مشاغل از سوی کارگران ایرانی به دلیل سختی فیزیکی کار استقبال نمی شود.

به گفته وی کار در کوره های آجر پزی، کارهای ساختمانی، احیای قنوات، حفر تونل های فاضلاب و.. از جمله مشاغلی است، که این کارگران در آن مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: طبق بررسی انجام شده90 درصد کارگران افغانی در زمینه هایی که کارگران ایرانی استقبال نمی کنند، مشغول به کار هستند.

اسکان7000 افغانی در خراسان جنوبی

رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی همچنین از اسکان بالغ بر هفت هزار نفر افغانی در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: از این تعداد 120 نفر بدون مجوز، ساکن شده اند.

موسوی نژاد همچنین از اجرای طرح ساماندهی افاغنه از سال 89 در خراسان جنوبی آغاز شده و تا ساماندهی کامل آنان ادامه دارد.

وی از بازگشت سه هزار و 500 افاغنه به کشور افغانستان از سال گذشته تاکنون خبر داد و عنوان کرد: از ابتدای امسال یک هزار و 500 افغانی که به طور غیر مجاز وارد خراسان جنوبی شده بودند، دستگیر و به افغانستان بازگشت داده شدند.

رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: سال گذشته نیز دوهزار نفر افغانی در طرح ساماندهی افاغنه از استان خراسان جنوبی به کشورشان بازگشت داده شدند.

بهره برداری از ساختمان فنی و حرفه ای در استان فراه افغانستان

مدیر کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: در بخش بین المللی و بر اساس برنامه های راهبردی سال جاری احداث این ساختمان برنامه ریزی شده، که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

حسین خوشایند با اشاره به نیاز این مرکز به مربیان آموزشی، افزود: در این راستا برنامه ریزی شده تا مربیانی از خراسان جنوبی به آن استان اعزام شوند و به مهارت آموزی بپردازند.

به گفته وی، در صورت عدم تمایل مربیان استان به حضور در این کشور، افراد تحصیل کرده از افغانستان برای دریافت دوره های مربیگری به خراسان جنوبی سفر کرده و آموزش خواهند دید.

خوشایند به انعقاد تفاهم نامه ای با دفتر امور پناهندگان خارجی طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این راستا سال گذشته 72 نفر از افغان های دارای کارت اقامت در بیرجند در قالب شش دوره آموزش دیده و گواهی نامه مهارت دریافت کردند.

به گفته وی این افراد در قالب 26 هزار و 574 نفر ساعت آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای را فراگرفتند.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این ساختمان از محل طرح بازسازی افغانستان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران احداث شده است، افزود: اعتبار هزینه شده برای این مرکز 12 میلیارد ریال برآورد شده است.

خوشایند با بیان اینکه در این راستا تربیت مربی و یا اعزام مربی به این مرکز به استان خراسان جنوبی محول شده است، تصریح کرد: به دلیل وجود 300 کیلومتر مرز از خراسان جنوبی تا استان فراه افغانستان آموزش های فنی و حرفه ای در خراسان جنوبی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

گزارش: مریم بهلولی