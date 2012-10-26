دور شدن مس کرمان از حاشیه ها/ هواداران به تیم کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور شامگاه جمعه پس از شکست پرسپولیس مقابل تیمش در ورزشگاه شهید باهنر کرمان از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد و هواداران تیم را نیز در پیروزی تیمش و کسب سه امتیاز شریک دانست.

وی تصریح کرد: آنچه قابل توجه است این است که مس از حواشی طی هفته های اخیر فاصله گرفته و نتایج قابل قبولی کسب می کند و روند صعودی تیم در جدول نشان دهنده همین مسئله است.

وی گفت: مس نسبت به بسیاری از تیمهای لیگ برتر از افت و خیر کمتری برخوردار است و بازیکنان نیز خوب در زمین بازی می کنند و امیدواریم روند کسب نتایج خوب تیمی نیز ادامه یابد و به زودی شاهد حضور مس در رده های بالای جدول باشیم.

قاسمپور همچنین از تماشاگران تیم مس کرمان نیز تقدیر کرد و گفت: تعداد هواداران پرسپولیس نیز در ورزشگاه قابل توجه بود اما حضور تماشاگران مس بیشتر در ورزشگاه حس می شد بطوریکه صدای هواداران پرسپولیس شنیده نمی شد.

سرمربی مس کرمان افزود: بازی مقابل برخی تیمهای اسمی مثل پرسپولیس خود موجب بروز انگیزه در بازیکنان می شود اما بازیکنان باید به چنان سطح حرفه ای برسند که بدانند در تمام بازیها باید اینگونه باشند تا بتوانند خود را نشان دهند.

وی گفت: متاسفانه فوتبال ما هنوز حرفه ای نشده است و فوتبالیستها آن طور که باید حرفه ای نیستند زیرا آنان باید برای کسب هر امتیاز با نهایت توان بکوشند.

سرمربی مس کرمان با اشاره به شرایط مطلوب سکوهای تماشاگران گفت: امیدواریم تیم روند پیروزی های خود را با حمایت تماشاگران بپیماید.

وی در ادامه گفت: تعطیلات لیگ تیمها را از شرایط آرمانی دور می کند به همین دلیل برگزاری اردوها و بازیهای تدارکاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود اما مس تنها یک دیدار با استقلال تهران داشت که باید برنامه ریزی بهتر در تعطیلات روند آمادگی تیم را حفظ کرد.