تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 153 کشور جهان عضو فدراسیون جهانی خانواده IPPF هستند که انجمن سلامت خانواده ایران نیز به عنوانی یکی از اعضای آن به مدت 17 سال در کشور فعالیت می کند. همچنین عضو رسمی انجمنهای منطقه جنوب آسیا فدراسیون جهانی خانواده است.

فعالیت انجمن سلامت خانواده ایران بر 5 محور پیشگیری از ایدز، بهداشت باروری جوانان، پیشگیری از سقط غیر ایمن، دسترسی به خدمات و آموزش و نیز جلب حمایت بیشتر جامعه و دولت است.

براساس این گزارش، نخستین کنگره سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه و شصمتین سالگرد تاسیس IPPF هم 3 تا 5 آبان ماه امسال در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور جمعی از شخصیت های علمی برگزار شد.

از موضوعات این کنگره می توان به نقش مشارکت بین بخشی سازمانها در امور داوطلبانه با رویکرد سلامت خانواده، نقش پرستار در سلامت خانواده، بارداری و بیماریهای زمینه ای، نقش نوع زایمان درسلامت مادر، نوزاد و کودک، اخلاق حرفه ای در حوزه بهداشت باروری، ادغام خدمات بهداشت باروری و HIV/ AIDS مادران شاغل و گسترش خانواده، عوامل خطرساز در سرطان های شایع زنان و سلامت باروری در بحران اشاره کرد.