احتمال قطع همکاری با مربیان خارجی قایقرانی/ قیمت دلار علیه ورزش!

سید محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط مربیان خارجی تیم‌های ملی قایقرانی و چگونگی ادامه همکاری با آنها تصریح کرد: بحث اصلی ما در این خصوص، بررسی شرایط فنی و عملکرد مربیان است و باید ببنیم که آنها طی مدت زمان فعالیت خود در ایران چه نتیجه‌ای به دست آورده‌اند. موضوع دیگر هم در این خصوص بحث افزایش قیمت دلار است که در این مورد بی‌تاثیر نیست.

وی با بیان اینکه باید خود را با اوضاع اقتصادی کشور منطبق کنیم، ادامه داد: اگر به یک مربی خارجی ماهیانه 5 میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کردیم، در حال حاضر و با شرایط کنونی ارز باید 25 میلیون تومان به او بدهیم که این امر مطلوب فدراسیون‌‌ها نیست.

"اعتقاد دارم مربیان ایرانی می‌توانند ضمن حفظ وضع موجود آن را ارتقاء هم بدهند". رئیس فدراسیون قایقرانی با بیان این موضوع اظهار داشت: دو تن از ملی پوشان کشورمان که راهی بازی‌های المپیک 2012 لندن شدند، زیر نظر مربیان ایرانی تمرین کرده بودند. بنابراین باید به مربیان داخلی اعتماد کنیم و ضمن بهره‌گیری از آنها، باعث خروج دلار و ارز از کشور هم نشویم.

وی افزود: در حال حاضر بنا داریم که تا پایان سال جاری با مربیان ایرانی که امتحان پس داده هم هستند، ادامه کار بدهیم. ضمن اینکه اردوهای تیم ملی از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد.

رئیس فدراسیون قایقرانی با بیان اینکه تا این لحظه با "شوخرت" و "یولداش" قطع همکاری کرده ایم خاطرنشان کرد: در حال حاضر "دشوار" و "خالد پرویز" مربیان خارجی ما هستند که به زودی در خصوص ادامه همکاری با آنها تصمیم گیری خواهیم کرد.

"نظرم این است در شرایط فعلی و تا پایان سال جاری مربیان ایرانی می‌توانند اردوهای تیم ملی را تشکیل بدهند". وی با گفتن این جمله تصریح کرد: مربیان با سوادی در ایران فعال هستند و باید با اعتماد کردن، به آنها فرصت بدهیم.