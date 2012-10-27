ایران در جهان
- روسیه اعلام کرد که از گفتگوهای جلیلی و اشتون حمایت و از آن استقبال می کند
- سوئیس مخالف اقدامات یکجابه درباره تحریمهای ایران است/ تحلیلگران: مخالفت سوئیس نشانه انشقاق در اتحادیه اروپا وغرب در قبال موضوع هسته ای ایران است
- یک هیئت پارلمانی اروپا شامل پنج نماینده قرار است امروز شنبه برای شرکت در چهارمین دور نشست گفتگوها با نمایندگان مجلس ایران به تهران بیایند.
خاورمیانه
- حماس اسرائیل را مسئول حمله به یک کارخانه نظامی در سودان دانست
- روسای جمهوری یمن و سومالی تجاوز اسرائیل به سودان را محکوم کردند
- یکی از سرکردگان القاعده طی یک عملیات امنیتی در استان بابل عراق بازداشت شد
- خط لوله عراق و ترکیه بار دیگر منفجر شد
اروپا
- بیکاری در اسپانیا به رکوردی جدید رسیده است
- مجری سابق بی بی سی برای مدت 40 سال از کودکان سوء استفاده می کره است.
آسیا
- افزایش احساسات ضد آمریکایی در ژاپن به خطر اتهام تجاوز جنسی از سوی دو ناوی آمریکا
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