ایران در جهان

- روسیه اعلام کرد که از گفتگوهای جلیلی و اشتون حمایت و از آن استقبال می کند

- سوئیس مخالف اقدامات یکجابه درباره تحریمهای ایران است/ تحلیلگران: مخالفت سوئیس نشانه انشقاق در اتحادیه اروپا وغرب در قبال موضوع هسته ای ایران است

- یک هیئت پارلمانی اروپا شامل پنج نماینده قرار است امروز شنبه برای شرکت در چهارمین دور نشست گفتگو‌ها با نمایندگان مجلس ایران به تهران بیایند.

- رویترز به نقل از منابعی اعلام کرد که شرکت نفتی رویال داچ شل درصدد است بدهی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری خود را به ایران، با خرید و ارسال غلات به بپردازد.

خاورمیانه

- حماس اسرائیل را مسئول حمله به یک کارخانه نظامی در سودان دانست

- روسای جمهوری یمن و سومالی تجاوز اسرائیل به سودان را محکوم کردند

- یکی از سرکردگان القاعده طی یک عملیات امنیتی در استان بابل عراق بازداشت شد

- خط لوله عراق و ترکیه بار دیگر منفجر شد

اروپا

- بیکاری در اسپانیا به رکوردی جدید رسیده است

- مجری سابق بی بی سی برای مدت 40 سال از کودکان سوء استفاده می کره است.

آسیا

- افزایش احساسات ضد آمریکایی در ژاپن به خطر اتهام تجاوز جنسی از سوی دو ناوی آمریکا

-سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا، که بر اساس حکم دادگاهی در میلان به اتهام تخلفات مالیاتی به چهارسال زندان محکوم شده است، روز جمعه این حکم را غیر واقعی و با اهداف سیاسی توصیف کرد.



- مقام‌های میانمار روز جمعه شمار کشته شدگان درگیری‌های شش روز اخیر در غرب آن کشور را ۶۴ نفر اعلام کردند.