توجیه عجیب بازیکن پرسپولیس بعد از شکستن شیشه رختکن/ سُر خوردم!

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد پولادی در خصوص شکست پرسپولیس برابر مس کرمان به سایت این باشگاه گفت: وقتی می‌بازیم یعنی اینکه بازی خوبی نبوده است. بنده درباره این بازی در همین حد می‌توانم صحبت کنم!

وی درباره توهین تماشاگران تیم مس کرمان تاکید کرد: بر خلاف اخبار مطرح شده، قبل از بازی هواداران پرسپولیس بودند که مرا تشویق کردند نه تماشاگران حریف. بعد از شروع بازی هم شعارهای شدیدی علیه من از سوی تماشاگران تیم حریف سر داده شد. من می‌دانستم که آنها چنین کاری می‌کنند. حالا باید ببینیم کمیته انضباطی چه تصمیمی می‌گیرد.

بازیکن پرسپولیس افزود: هر چند که بارها اتفاق افتاده که علیه بازیکنان و مربیان شعارهایی سر داده شده اما با یک جریمه یک یا دو میلیون تومان سر و ته قضیه جمع شده است. من درباره توهین‌ها به خودم نمی‌خواهم حرفی بزنم اما خانواده من چه گناهی کرده‌اند که باید این حرف‌ها زده شود؟

پولادی درباره اینکه پس از تعویض چرا روی نیمکت ننشست گفت: اگر روی نیمکت می نشستم باید توهین‌ها را می شنیدم! به رختکن رفتم تا شنونده آن توهین‌ها نباشم و این موضوع هیچ ربطی به تعویض من نداشت.

وی با اشاره به پارگی دستش هم گفت: وقتی به رختکن رفتم چون استوک پایم بود، روی سرامیک رختکن سر خورده و دستم به شیشه اصابت کرد و به بیمارستان منتقل شدم! قرار است در بازگشت به تهران تحت عمل جراحی قرار بگیرم چون تاندون دستم آسیب دیده است.