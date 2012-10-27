صعود چشمگیر استقلال و سقوط پرسپولیس/ رافخایی همچنان پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با برگزاری 9 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که طی آن تیم‌های داماش گیلان، تراکتورسازی تبریز، استقلال تهران، مس کرمان، سایپای البرز، ملوان بندرانزلی، صبای قم و فولاد خوزستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و یک بازی با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

- نتایج دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پیکان تهران 2 - ذوب آهن اصفهان 2

گل‌ها: محمدرضا طهماسبی (35 - پنالتی و 87) برای پیکان و محسن مسلمان (7) و پیام صادقیان (64) برای ذوب آهن

* داماش گیلان یک - گهر زاگرس دورود صفر

گل: علیرضا نظیف کار (77 - پنالتی)

اخراج: محمود شفیعی (76 - گهر دورود)

* سپاهان اصفهان یک - تراکتورسازی تبریز 4

گل‌ها: امید ابراهیمی (57) برای سپاهان و سیدمهدی سیدصالحی (15 و 54)، فلاویو لوپز (60 - پنالتی) و حسن اشجاری (90 - گل به خودی) برای تراکتورسازی

* استقلال 2 - نفت تهران یک

گل‌ها: جی لوید ساموئل (23) و آرش برهانی (52) برای استقلال و یعقوب کریمی (16) برای نفت

اخراج: وریا غفوری و یعقوب کریمی (80 - نفت تهران)

* مس کرمان 2 - پرسپولیس تهران یک

گل‌ها: مصطفی شجاعی (16 و 61) برای مس و مهدی مهدوی‌کیا (45) برای پرسپولیس

* سایپای البرز یک - صنعت نفت آبادان صفر

گل: اسحاق سبحانی (52)

* راه آهن تهران صفر - ملوان بندرانزلی یک

گل: جلال رافخایی (34)

* آلومینیوم هرمزگان صفر - صبای قم یک

گل: فرید کریمی (81)

* فولاد خوزستان 2 - فجرسپاسی شیراز یک

گل‌ها: عبدالله کرمی (18) و آرش افشین (46) برای فولاد خوزستان و مجتبی ترشیز (81) برای فجرسپاسی شیراز

جدول رده بندی لیگ برتر:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز ملاحظات 1- تراکتورسازی 13 6 5 2 21 11 10+ 23 سه پله صعود 2- استقلال 12 6 4 2 11 7 4+ 22 سه پله صعود 3- ملوان 13 6 4 3 14 12 2+ 22 سه پله صعود 4- نفت تهران 13 5 6 2 16 9 7+ 21 2 پله سقوط 5- سپاهان 12 6 3 3 18 12 6+ 21 چهار پله سقوط 6- سایپا 13 6 3 4 14 11 3+ 21 یک پله صعود 7- فجرسپاسی 13 5 5 3 20 11 9+ 20 چهار پله سقوط 8- فولاد 13 5 4 4 20 14 6+ 19 یک پله صعود 9- صبای قم 13 5 4 4 17 13 4+ 19 یک پله صعود 10- راه آهن 12 5 3 4 12 12 0 18 2 پله سقوط 11- مس 12 4 3 5 9 10 1- 15 سه پله صعود 12- داماش 13 3 6 4 12 17 5- 15 سه پله صعود 13- پیکان 12 4 3 5 15 24 9- 15 یک پله سقوط 14- پرسپولیس 13 3 5 5 9 12 3- 14 سه پله سقوط 15- آلومینیوم 13 2 6 5 9 12 3- 12 2 پله سقوط 16- ذوب آهن 13 3 2 8 11 20 9- 11 - 17- گهردورود 12 1 5 6 8 18 10- 8 - 18- نفت آبادان 13 1 5 7 14 25 11- 8 -

جدول گلزنان لیگ برتر

در هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 22 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 4/2 گل برای هر بازی است. در پایان این هفته جلال رافخایی با 9 گل‌زده همچنان صدرنشین جدول گلزنان است.

9 گل:

جلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)

7 گل:

یعقوب کریمی (نفت تهران)

6 گل:

میلاد نوری (صبای قم)

5 گل:

جواهیر سوکای (سپاهان اصفهان) و فلاویو لوپز (تراکتورسازی تبریز)

4 گل:

سعید دقیقی و سجاد شهباززاده (سایپای البرز)، علیرضا جهانبخش (داماش گیلان)، آرش برهانی (استقلال تهران)، علیرضا جهانبخش (داماش گیلان)، رادومیر دالوویچ (سپاهان اصفهان)، مصطفی شجاعی (مس کرمان)، مجتبی شیری (راه آهن تهران)، محمدرضا طهماسبی (پیکان تهران)، مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز) و رسول نویدکیا (نفت آبادان)