طرح جدید انتخابات توسط شورای نگهبان رد می شود/طرح مجمع برای انتخابات

مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون شوراها و اصلاحیه ای که این کمیسیون برای قانون انتخابات در نظر دارد اظهارداشت: آن چه که در مورد تغییر قانون انتخابات دستور کار مجمع بود به دوره قبل مجمع بر می‌گردد؛ زمانی که پورمحمدی وزیر کشور بود نامه‌ای را در مورد معضلات انتخابات به رهبری نوشت و ایشان نیز این نامه را به مجمع ارجاع کردند و آقا تصمیم گرفتند که این معضلات به صورت سیاست‌های کلی در مجمع پیگیری شود و بررسی هایی نیز صورت گرفت؛ اما به نتیجه نرسید و متوقف شد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: در دوره جدید مجمع، رهبری 10 اولویت را برای مجمع تعیین کردند که یکی از ‌آنها هم سیاست‌های انتخاباتی است. بنابراین آنچه در دستور کار مجمع است سیاست‌‌های انتخاباتی است.



وی با بیان اینکه سیاست‌های انتخاباتی مربوط می شود به قانون گذاری و اجرا، تصریح کرد: سیاست های انتخاباتی در مجمع هنوز در مراحل اولیه است؛ چرا که طبق روال جدید باید یک پیش نویس اولیه از طرف دفتر رهبری به مجمع بیاید و مجمع روی آن پیش نویس کارش را آغاز کند.

چگونگی روند بررسی و تدوین سیاست های کلی در دوره جدید مجمع



نبوی در مورد روند بررسی طرح های مختلف در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، گفت: در دوره جدید مجمع هر مشورتی که می‌دهد یک پیش نویس از دفتر رهبری می‌آید و بعد مجمع روی آن پیش نویس کارش را شروع می‌کند؛ مثلاً در مورد شعار سال امسال که تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است این مرحله طی شده و از طرف رهبری پیش نویسی ‌آمد و در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و الان در صحن مجمع در حال بررسی است و یک سری از مواد آن نیز تصویب شده است.

برای تدوین سیاست های انتخاباتی در مجمع منتظر پیش نویس رهبری هستیم



عضو هیئت عالی حل اختلاف،ادامه داد: در مورد اقتصاد مقاومتی و انتخابات هم همین رویه وجود دارد؛ اما در مورد انتخابات هنوز از طرف رهبری پیش نویسی به مجمع ارجاع نشده است.



وی همچنین در پاسخ به این سوال که اصلاحیه ای که توسط کمیسیون شوراها بر قانون انتخابات اعمال می شود آیا تناقضی با کار مجمع ندارد؟ بیان داشت: مجلس نمی‌تواند منتظر شود و حق دارد طرح بدهد و اگر مصوبه آن نیز از سوی شورای نگهبان تایید شد آن طرح قابل اجراست.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: مجلس بر اساس قانون می‌توانند طرح بدهند. حالا اینکه این طرح به این دوره از انتخابات برسد یا نه آن یک بحث دیگری است.

در تغییر مجری انتخابات شبهه وجود دارد



وی با اشاره به تصمیم مجلس در تغییر مجری انتخابات گفت: در مورد تغییر مجری انتخابات نیز که در مصوبه کمیسیون شوراها آمده است نمی‌دانم در فاصله‌ کوتاهی که تا انتخابات مانده چقدر به نتیجه برسند. چرا که در این مورد شبهه وجود دارد و این سوال قانون اساسی است که آیا می شود مجری انتخابات را به غیر دولت واگذار کرد یا خیر؟

تفسیر شورای نگهبان این است که کارهای اجرایی را نمی شود مشارکتی انجام داد



نبوی خاطرنشان کرد: تفسیر شورای نگهبان نیز تا کنون این بوده است که کارهای اجرایی قابل واگذاری به غیر قوه مجریه نیست و کاری که جنبه اجرایی دارد را نمی‌شود به صورت مشارکتی انجام داد و یا به نهاد دیگری دیگری واگذار کرد ؛ بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم که آیا این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا خیر؟ اگر هم پیش نویسی از سوی رهبری بیاید مجمع آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

جایی برای نامه های سرگشاده نیست؛ راه های حل اختلاف در قانون اساسی آمده است

وی همچنین در واکنش به نامه نگار سران قوا گفت: علاوه بر وظیفه مسولان درپرهیز از اختلافات و حفظ آرامش جامعه تدابیری هم برای رفع اختلافات چه در قانون اساسی و چه توسط ولی فقیه صورت گرفته است که اگر به آنها تمسک شود، نیازی به نوشتن نامه های سرگشاده نیست.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی پیش بینی کرده که اگر اختلاف برداشتی از قانون بود، چه کارهایی باید انجام داد. در این مواقع باید اختلافات را به شورای نگهبان ارجاع داد و زمانیکه شورای نگهبان تفسیر اصل موضوع مورد اختلاف را داد همه باید تسلیم شوند؛چرا که ساز و کار اداره کشور بر اساس قانون اساسی است و اگر مسئولین بخواهند طبق قانون و طبق قاعده عمل کنند چیز مبهمی وجود ندارد.