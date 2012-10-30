برگزاری بزرگترین رویداد تیراندازی در ایران/ هزینه‌ 60 هزار دلاری برای جایزه بزرگ

نواب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رقابت‌های تیراندازی جایزه بزرگ تهران تصریح کرد: به نظرم سطح کمی و کیفی این رقابت‌ها از سال گذشته بهتر بود. ضمن اینکه تیراندازان کشورمان هم خیلی خوب ظاهر شدند. در کل این مسابقات رضایت بخش بود.

وی با بیان اینکه سی مدال در رقابت‌های جایزه بزرگ تهران تقسیم شد، ادامه داد: از این تعداد مدال توزیع شده، 19 مدال سهم نمایندگان ایران و 11 مدال هم به ورزشکاران خارجی رسید.

دبیر فدراسیون تیراندازی در پاسخ به این سوال که هدف اصلی فدراسیون از برگزاری این رقابت چه بود، اظهار داشت: برای هر کشور و فدراسیونی افتخار است که بتواند میزبان مسابقات بین المللی باشد. برگزاری رویدادهای بین المللی جزو افتخارات محسوب می‌شود. اگر قصد داشتیم تیم نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را به کشوری اعزام کنیم، باید 4 تا 5 برابر این مبلغی که صرف میزبانی شد، هزینه می‌کردیم.

"محدودیت‌هایی برای اعلام اعضا و نفرات تیم ملی تیراندازی داریم." وی با بیان این جمله، افزود: سه یا چهار نفر، اعضای تیم ملی ما را تشکیل می‌دهند و با این شرایط سایرین باید بیرون بمانند. شاید افرادی که بیرون می‌مانند، سطح فنی آنها کمتر از افراد داخل اردوی تیم ملی نباشد. در مسابقات جایزه بزرگ تهران شاهد این امر بودیم که تعدادی از مدال‌ها توسط افرادی کسب شد که خارج از اردوهای تیم ملی بودند. شرکت این تیراندازان در کنار ورزشکاران خارجی در یک رویداد بین المللی امتیاز بزرگی محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: برگزاری رویدادهای بین المللی، متولیان مسابقه مذکور را کارکشته‌تر می‌کند. هر چقدر مسابقه بیشتر برگزاری کنیم، آماده‌تر می‌شویم.

نوری در خصوص هزینه‌های فدراسیون برای برگزاری مسابقات جایزه بزرگ، گفت: حدود 60 هزار دلار صرف پرداخت جوایز به نفرات برتر شد. تمامی میهمانان خارجی هزینه‌هایشان از جمله هتل، غذا و وردوی شرکت در مسابقات را خودشان پرداخت می‌کردند. قسمتی از هزینه‌های ما توسط این پول‌های پرداختی، جبران شد. به واقع کمتر از 60 هزار دلار برای این مسابقات پرداخت کردیم.

دبیر فدراسیون تیراندازی ادامه داد: برای این مسابقات خیلی به دنبال اسپانسر دویدم که متاسفانه موفق به این امر نشدیم. به جز چند رشته خاص، سایر رشته ها خیلی مخاطب اسپانسری ندارد.