جذب سرمایه گذار برای روستاهای مستعد مریوان/طرح شبنم ‌حمایت از مصرف کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله رشیدی پور در جلسه کمیته توسعه بخش کشاورزی شهرستان مریوان اظهار داشت: باید ادارات در راستای اشتغالزایی، جذب سرمایه گذاری و تشویق مردم به سرمایه گذاری به ویژه در روستاهای مستعد تلاش جدی انجام دهند.

وی افزود: جوانان زیادی در حوزه کشاورزی فارغ التحصیل شده اند و باید زمینه اشتغال را برای آنان از طریق آسان سازی در کار، تشویق به فعالیت های تخصصی و تسریع در پرداخت تسهیلات فراهم کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان نیز در این جلسه از تشکیل چهار تعاونی و شناسایی 220 هکتار زمین برای واگذاری در راستای اجرای طرح های کشاورزی خبرداد.

سیدعزیز هاشمی ادامه داد: 16 طرح جدید با اعتبار 322 میلیون و 400 هزار ریال به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات معرفی و مصوب شد.

وی بیان کرد: تا کنون از طریق این کمیته، 32 میلیارد و 204 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی پرداخت شده است.

اجرای طرح شبنم، ‌حمایت از مصرف کننده است

فرماندار شهرستان مریوان در جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی این شهرستان گفت: هدف از اجرای طرح شنبم حمایت از مصرف کننده است.

رشیدی پور اظهار داشت: از دیگر اهداف اجرای طرح شبنم حمایت از مصرف کننده، شناسایی کالاهای جعلی و نامرغوب، کنترل بازار، کنترل قاچاق و حمایت از تولید داخلی و واردات رسمی است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مریوان نیز در این جلسه کالای قاچاق را کالایی غیر مطمئن توصیف کرد که به اقتصاد داخلی ضربه وارد می کند.

جمال اختر کاوان بیان کرد: مرحله دوم طرح شبنم آغاز شده و تمام کالاها باید بر چسب ویژه که اطلاعات کالا از طریق آن قابل پیگیری است داشته باشند.