کتابهای محمد(ص) و اقتدا به محمد(ص) نقد و بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماههای اخیر دو کتاب از دو نویسنده و پژوهشگر غربی درباره پیامبر اکرم(ص) و پیروان او منتشر شده که با اقبال فراوان مخاطبان روبرو شده است.
کتاب «محمد (ص) بر پایه کهنترین منابع» نوشته مارتین لینگز با ترجمه سعید تهرانینسب و کتاب «اقتدا به محمد (ص)» نوشته کارل ارنست با ترجمه قاسم کاکایی از کتابهای ارزشمندی است که درباره زندگی حضرت محمد(ص) و اسلامگرایی در غرب امروز منتشر شده است.
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سهشنبه نهم آبان ساعت ۱۶:۳۰ به بحث و گفتگو درباره این دو کتاب اختصاص دارد که با حضور دکتر قاسم کاکایی و دکتر حسن بلخاری در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود و ورود برای علاقمندان آزاد است.
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