به گزارش خبرگزاری مهر، حجاب و پوشش به ‌عنوان گزاره‌ای فطری در نهاد بشر، عمری مساوی عمر بشر دارد و بر همین اساس، کلیه ادیان الهی درصدد تأیید و ترویج آن برآمده‌اند و حتی مکاتب بشری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حاوی دستوراتی جهت توصیه پیروان خویش به حجاب و پوشش هستند.

در غرب، پدیده حجاب و پوشش، وضعیتی جدا از سایر مناطق دنیا ندارد و از حدود 1500 سال قبل از تولد حضرت عیسی(ع)، تاریخ موجود غرب نشان‌دهنده التزام مردمان آن دیار به حجاب و پوشش است. این التزام در دوره‌هایی که آموزه‌های ادیان به صورت جدی‌تری مدنظر قرار می‌گرفته، از شدت بیشتر و در سایر زمان‌ها از شدت کمتری برخوردار بوده است.

بر همین اساس در دوره قرون وسطی و حاکمیت کلیسا بر غرب، آموزه‌های مسیحیت بیش از زمان‌های قبل مورد اهتمام قرار می‌گیرد، در عین حال با وقوع رنسانس و رفع حاکمیت کلیسای کاتولیک، وضعیت حجاب به یکباره دگرگون نمی‌شود و اگرچه تا حدودی از شدت آن کاسته می‌شود ولی تا اواسط قرن 20 میلادی، شیب انحراف از حجاب و پوشش چندان تیز نیست.

از اواسط قرن بیست میلادی وضع حجاب در غرب دیگر نه به‌عنوان یک پروسه بلکه به‌عنوان یک پروژه قابل تدقیق است. از این زمان به بعد برخی سیاست‌ها و منویات حاکم بر ایدئولوژی نظام سلطه که اندیشمندان طی حدود دو قرن آن را پرورانده‌اند، اقتضا می‌کند که در حوزه شناخت، گرایش و رفتار، حجاب تضعیف شده و بی‌عفتی جایگزین آن شود.

تصویرسازی غلط از حجاب، تعبیر اشتباه از مفاهیم مهمی همچون آزادی، تساهل، خردگرایی، نسبی‌گرایی، فردگرایی و... در حوزه شناختی، تبلیغات گسترده رسانه‌ای علیه حجاب و افراد محجبه به‌ وسیله رسانه‌ها، فمینیسم، افکار عمومی و... در حوزه گرایشی و تضعیف خانواده، تشییع فساد و تحمیل آن، تضعیف اخلاق و ارزشها و... در حوزه رفتاری تنها بخشی از آن چیزی است که در غرب علیه حجاب در جریان است و نه به ‌عنوان یک پدیده طبیعی و خودجوش بلکه به‌عنوان یک برنامه و طراحی از پیش تعیین شده دنبال می‌گردد.

علیرغم تمام فعالیت‌های فوق چند سالی است که تضعیف حجاب و مبارزه با آن از حوزه‌های پیش ‌گفته و حالت مخفی و غیرعلنی خویش خارج شده و برخی دول غربی برخلاف اصول اولیه حقوق بشر و اعلامیه‌های جهانی، منطقه‌ای و قوانین داخلی خود، اقدام به تقنین علیه نمادهای مذهبی کرده‌اند و البته آنچه مشخصاً مد نظر است چیزی جز حجاب اسلامی نیست.

کتاب حاضر با هدف بررسی حقوقی ـ جامعه‌شناختی از مسئله حجاب در غرب به رشته تحریر درآمده است. این کتاب در چهار فصل؛ به شرح ذیل به نگارش درآمده است. در فصل اول که تحت ‌عنوان مفهوم، چرایی سیر تطور حجاب نامگذاری شده است ابتدا مفهوم حجاب تبیین می‌گردد و سپس مفهوم شرعی حجاب تشریح شده و آنگاه سیر تطور حجاب که عمده بخش این فصل می‌باشد، آغاز می‌گردد.

در ابتدا سیر تطور بحث در غرب در چهار بازه زمانی 1500 ق.م. تا 5 م.، دوره قرون وسطی(‌قرون 5.م تا 15م.)، پس از رنسانس(قرون 15م. تا 20م.) و دروه معاصر(قرن 20م. تاکنون) مورد تحلیل قرار می‌گیرد و سپس از آن سیر موضوع در سایر ادیان و میان بقیه ملل تبیین می‌شود و نهایتا ریشه‌ها و فلسفه حجاب بررسی می‌گردد. در فصل دوم که عنوان دلایل رویگردانی از حجاب و مخالفت با آن در غرب برای آن انتخاب شده است، ‌در سه حوزه شناختی، گرایشی و رفتاری عوامل منفی ضد حجاب مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل سوم که در نقطة مقابل فصل دوم، با عنوان دلایل اقبال به حجاب در غرب نام دارد، در سه حوزه پیش‌ گفته، ‌کلیه عوامل رساننده مردم در غرب به حجاب و به ‌سوی آن مورد طرح و تبیین قرار می‌گیرد. در فصل چهارم که آخرین فصل این نوشتار است ابتدا عملکردهای قانونی برخی کشورهای غربی و در رأس آن فرانسه علیه حجاب توضیح داده شده است و در ادامه، ‌این روند قانونی و امنیتی با استفاده از مبانی خود غربی‌ها و مبانی حقوق بشری، ‌عقلی و فطری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفته است.

کتاب "مسأله حجاب در غرب؛‌ بررسی حقوقی ـ جامعه‌شناختی" تألیف علی غلامی، به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، در پائیز امسال به بهای 110000 ریال منتشر شده است.