قیمت دلار ثابت ماند؛ یورو کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار و درهم در این مرکز نسبت به روز پنجشنبه ثابت باقی مانده، قیمت یورو، وون کرن جنوبی و یوآن چین کاهش یافته و قیمت لیر ترکیه، روپیه هند، روبل روسیه و ین ژاپن افزایش یافته است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز شنبه 2541 تومان ، یورو 3330 تومان، درهم 692 تومان و لیر ترکیه 1411 تومان نرخ‌گذاری شده است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز شنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد: