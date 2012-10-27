  1. اقتصاد
۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۰۶

قیمت انواع ارز در شنبه/

قیمت دلار ثابت ماند؛ یورو کاهش یافت

قیمت دلار ثابت ماند؛ یورو کاهش یافت

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز شنبه ششم آبان ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار و درهم در این مرکز نسبت به روز پنجشنبه ثابت باقی مانده، قیمت یورو، وون کرن جنوبی و یوآن چین کاهش یافته و قیمت لیر ترکیه، روپیه هند، روبل روسیه و ین ژاپن افزایش یافته است.

 برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز شنبه 2541  تومان ، یورو 3330 تومان، درهم 692 تومان و لیر ترکیه 1411 تومان نرخ‌گذاری شده است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز شنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
نوع ارز  قیمت امروز (ریال) قیمت  پنجشنبه(ریال)
دلار 25412 25412
یورو 32897 33981
درهم امارات 6199 6199
لیر ترکیه 14113 14100
یوآن چین 4067 4071
روپیه هند 475 472
روبل روسیه 809 808
یکصد ین ژاپن 31900 31800
یکهزار وون کره جنوبی 23000 23000
کد مطلب 1729189

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