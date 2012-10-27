گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمودی دبیر اتحادیه ویدئو رسانه ایران چند روز پیش بیانیهای را با عنوان "شبکه نمایش خانگی در آستانه نابودی است" منتشر کرد. در این بیانیه درباره وضعیت فعلی شبکه نمایش خانگی با توجه به تغیر و تحولات مدیریتی در سازمان سینمایی صحبتهایی عنوان شده بود. با محمدرضا عباسیان مدیرعامل موسسه رسانههای تصویری درباره این بیانیه و شرایط فعلی این حوزه صحبت کردیم.
خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: چند روز پیش اعضای اتحادیه ویدئو رسانه در مطلبی عنوان کردند، شبکه نمایش خانگی در آستانه نابودی است. شما به عنوان مدیر عامل موسسه رسانههای تصویری چقدر با این موضوع و شرایط توصیفشده از شبکه نمایش خانگی موافق هستید؟
- محمدرضا عباسیان: اگر به بیانیه دبیر جدید اتحادیه ویدئو رسانه که اخیراً منتشر شده است، برگردیم بین تیتر مطلب و محتوای بیانیه ای که منتشر شده است مشابهتی وجود ندارد. با توجه به سابقه مطبوعاتی آقای محمودی دبیر محترم اتحادیه سعی شده تیتری انتخاب شود که مورد توجه باشد و محتوای مطلب ارتباطی با آن تیتر ندارد.
آقای محمودی به تازگی در این سمت منصوب شده و با توجه به سابقه مطبوعاتی که دارد امیدوار هستیم فعالیتهای این اتحادیه چشمگیرتر شود.
به هر حال تغیر و تحولاتی که در چارت سازمان سینمایی به وجود آمده و تفکیک آثار از فعالیتها یک نگرانی برای موسسات ویدئو رسانه به وجود آورده است. یک تهیهکننده سینما با توجه به گردش کاری و نیازش شاید در طول سال چند باری به ارشاد مراجعه کند اما مدیر یا نماینده یک موسسه ویدئو رسانه شاید در هفته بارها به ارشاد مراجعه کند و به همین دلیل به تنهایی میتواند نگرانی موسسات ویدئو رسانه را از تغییراتی که از جزییاتش بیخبر بوده، توجیه کند.
اما تا جایی که من در جریان هستم طی جلساتی که این دوستان با مسئولان جدید معاونت آثار، اداره نمایش خانگی و اداره کل نظارت و ارزشیابی داشتند، این نگرانی برطرف شده است و دوستان متوجه شدند که آن توجه کافی به شبکه خانگی وجود دارد.
تعداد شرکتهای فعال به نسبت شرکتهایی که مجوز دارند، متفاوت است. ما بیش از 20 شرکت پروانهدار در حوزه نمایش خانگی داریم که در بین آنها تنها حدود پنج شرکت فعال هستند که هر دو یا سه هفته یکبار آثارشان در بازار توزیع میشود. این شرکتها برای توزیع چند اثر دیگرشان هم پروانه دارند و مشکلی از این بابت برای توزیع ندارند.
این فضاسازی بیشتر به خاطر این تغیر و تحولات بوده و نگرانیهایی که به وجود آمده طی روزهای اخیر برطرف شده و روال صدور پروانه به روال گذشته برگشته است.
* توضیحات شما درباره نگرانی اعضای اتحادیه کامل بود. نظر شخص شما درباره وضعیت فعلی شبکه نمایش خانگی چیست؟
- شرایط خوبی در شبکه خانگی دیده نمیشود و حتی رو به افت است. این موضوع خیلی به تغیر و تحولات و موضعگیری ارشاد ربطی ندارد. این روند نزولی فیلم در شبکه خانگی از یک سال پیش شروع شده و متاسفانه سیر خوبی نیز ندارد.
- بله. یکی از دلایل کاهش فروش فیلمها شرایط اقتصادی است. اما مهمتر این است که فیلم ویدئویی و محصول نمایش خانگی باید اوقات فراغت مردم را پر کند اما ما شاهد هستیم تلویزیون به میزان زیادی محصول و برنامه در اختیار مخاطب قرار میدهد و از طرف دیگر شبکههای تلویزیونی نیز در حال افزایش است. این موضوع بخشی از وقت مردم را پر میکند. کسی نمیتواند منکر شبکههای ماهوارهای هم باشد که بعد از تلویزیون بخشی دیگر از وقت مردم را پر میکنند.
همین دو عامل اصلی باعث شده میزان اقبال مخاطب به برنامه های شبکه خانگی کاهش پیدا کند. وضعیت اقتصادی هم طبیعتا تاثیرگذار است. میبینیم که وضعیت فیلم در سبد خانواده چقدر تغییر کرده است.
در شرایطی که تولید محصول ویدئویی افزایش جدی پیدا کرده است، هیچ کدام از بستههای حمایتی دولت شامل حال محصولات شبکه خانگی اعم از تولید دی وی دی و بخش چاپی نشده است. طبیعتا در این شرایط دوستان از بازار آزاد با قیمت های زیاد که هر روز هم تغیر پیدا میکنند، مواد اولیه را خریداری میکنند.
از طرف دیگر بحث قاچاق نیز جدی شده است. پدیده ای که ما قبلا با برنامهریزیهایی که داشتیم کمتر شاهدش بودیم در حال حاضر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
همه این موارد دست به دست هم داده و فروش شبکه خانگی پایین آمده است به طوریکه پیشبینی اول سال برای فروش هر فیلم، امروز تنها 50 درصدش تحقق پیدا کرده است.
* آیا حضور سریالها در شبکه نمایش خانگی و یا حتی آثار و برنامههای دیگر در این یک سال اخیر هم نتوانسته کمکی به این جریان کند؟
- من از ابتدا عنوان کرده بودم که با توزیع سریال در شبکه خانگی مخالف هستم. به هر حال یک پتانسیل محدودی وجود دارد و ما این ظرفیت محدود را بین آیتمهای مختلف تقسیم میکنیم. در صورتی که تلویزیون ما به طور مرتب سریال پخش میکند دیگر چه ضرورتی دارد ما هم روی توزیع سریال تمرکز کنیم.
شبکه نمایش خانگی ظرفیتی است که میتواند به سینمای کشورمان خدمت کند و ما موظف هستیم به عنوان یکی از افتخارهای فرهنگی کشورمان، از آن حمایت کنیم و نباید تمرکز آن را روی سریالسازی قرار داد که چرخش صنعتاش جای دیگری است.
*در دنیا هم بحث سریالسازی به این شکل وجود دارد؟
- وضعیت اقتصادی سینمای ما با دنیا قابل مقایسه نیست. در دنیا مهمترین درآمد تهیهکننده از اکران فیلم است. اما در ایران اینگونه نیست. شبکه خانگی بازوی جدی برای بازگشت سرمایه تهیهکننده شده است. چون ما سینما به اندازه کافی نداریم و مردم هم توان سینما رفتن به دلایل مختلف ندارند. سینمایی هم وجود ندارد و دسترسی به سینما هم مشکل است.
تمامی این مسائل باعث شده که شبکه خانگی نقش جدیای برای کمک به سینما داشته باشد. اما دوستان به اشتباه این توان را در اختیار سریال و حتی برنامههای تلویزیونی گذاشتهاند. چه ضرورتی دارد ما برنامههای تقلیدی شبکههای ماهوارهای را کپیبرداری و در شبکه خانگی توزیع کنیم و توان فیلم سینمایی را کاهش دهیم.
در کنار این موضوع هجوم بدون کنترل انیمیشن خارجی در شبکه خانگی بخش عمدهای از توان شبکه را در اختیار گرفته است.
* ما به تازگی در شبکه خانگی برای محصولات افزایش قیمت هم داشتیم.
- به همان دلیلی که عنوان کردم و به دلیل افزایش قیمت مواد خام، برخی از موسسات قیمت دی وی دی را افزایش دادند. من خیلی مطمئن نیستم که این افزایش درآمد آنها را هم بیشتر کند. وقتی مردم با قیمت سه هزار تومان دی وی دی روبرو میشوند درنتیجه انگیزه کمتری هم برای خرید به وجود میآید. مگر در مورد عناوین خاص که مخاطب عزم جدی برای خرید نسخه دارد، این موضوع جواب میدهد. اما دربارهمه آثار این کار را نمیتوان کرد. البته ما فقط دو عنوان "گشت ارشاد" و "پس کوچههای شمرون" را با قیمت 3 هزار تومان داشتیم.
* با توجه به این افزایش قیمت آیا این محصولات کیفیت بهتری هم نسبت به کارهای قبلی داشتهاند؟ البته درست است که شما عنوان میکنید مواد خام برای تهیه این محصولات افزایش قیمت داشته است.
- شما مگر مواد غذایی را که پیش از این با قیمت 1000 تومان میخریدید حالا با قیمت 2000 هزار تومان به بالا تهیه میکنید، تغییری در کیفیتش رخ داده؟ پس این افزایش را هم باید در نظر بگیرید.
البته من با افزایش قیمت مخالف هستم. چون دست کپیکاران را برای تهیه و توزیع نسخه غیرمجاز باز میکند. به هر حال سیاستگذاری قیمت در اختیار صنف و اتحادیه است. دکتر نوروزی باید جوابگو باشند که چه نظارتی وجود دارد. این موضوع در حوزه من نیست.
