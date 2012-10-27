رفع مشکلات شهرستانها با محوریت شوراهای تامین برنامه ریزی و پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری در همایش فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان بر امر برنامه ریزی، هدایت و سازماندهی امور مربوط به شهرستان ها و رفع مشکلات و چالش های پیش رو با محوریت شورای تامین تاکید و از فرصت خدمتگذاری به عنوان یک فرصتی که خداوند در اختیار انسان ها قرار داده یاد کردتا با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی خود در راه خدمت به خدا و بندگانش صرف کند.

وی گفت: فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت و رئیس شورای تامین شهرستان باید با تشریک مساعی با دستگاه های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دولت و توسعه و پیشرفت منطقه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی تلاش کند و در مسیر انجام خدمت باید با جدیت و تصمیم گیری مدبرانه مشکلات و چالش های پیش رو را مرتفع کند.

بامری بر شناسایی مشکلات، فعال شدن جلسات کمیسیون ها و کارگروه ها، اجرای مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و هیئت وزیران و استاندار، پیگیری اجرای طرح های مسکن مهر، مهر ماندگار، نظارت و کنترل بازار و برخورد با اخلالگران اقتصادی، بررسی و رفع مشکلات کارگری و دانشجویی، بهبود شاخص های امنیتی، بررسی مشکلات اتباع خارجی و کنترل مبادی ورودی و خروجی ، ساماندهی شناورها و تانکرهای حامل سوخت ، تغییر رویکرد مواد مخدر از مجرمیت به عنوان بیماری اجتماعی و قابل درمان به عنوان موضوعات مهمی که باید فرمانداران در حوزه ماموریتی خود مد نظر داشته و برنامه ریزی کنند نام برد.

معاون استاندار هرمزگان با اشاره به تغییر نرخ ارز آن را توطئه و برنامه ریزی دشمنان برای ضربه به نظام اسلامی دانست و گفت: با برنامه ریزی که انجام شده و دستگیری عوامل مخل امنیت اقتصادی به زودی شاهد بهبود وضعیت بازار ارز خواهیم بود و این اقدامات مقطعی و به طور قطع و یقین غیر از شکست برای دشمنان چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت و ما مطمئن هسیم جو سازی و ایجاد نا امیدی برای این ملت بزرگوار جایی نخواهد داشت.

در این جلسه مدیر کل سیاسی و انتخابات ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و فرمانداران گزارشی از اقدامات و برنامه های حوزه مسئولیت خود را تشریح و بر تحقق اهداف و برنامه ها تاکید کردند.