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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

نمایش کمدی "منیره و ماهواره" در سقز به روی صحنه می رود

نمایش کمدی "منیره و ماهواره" در سقز به روی صحنه می رود

سقز - خبرگزاری مهر: نمایش کمدی "منیره و ماهواره" به نویسندگی "امیر زارع زاده" و "زینب رضوانی" و کارگردانی "محمد زارع زاده" در سقز به روی صحنه می رود.

کارگردان این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایش حاصل تلاش چند ماهه گروه تئاتر پیوند شهرستان سقز برای اجرای عمومی است که از ششم تا پانزدهم آبان ماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد اسلامی شهرستان سقز روی صحنه می رود.

محمد زارع زاده افزود: نمایش کمدی جزو نمایش هایی است که مورد توجه مردم قرار می گیرد و ما این فرصت را پیدا می کنیم که در قالب کمدی معضلات اجتماعی را به چالش بکشیم.

وی گفت: در این نمایش اثرات ماهواره و اینترنت در زندگی امروزی مورد بررسی قرار گرفته است و تلاش شده تا به شیوه کمدی معضلات و سنت شکنی های معمول آن به نمایش گذاشته شود.

کارگردان این نمایش بیان کرد: تمام درآمدهای این نمایش به موسسه خیریه محبان کردستان برای امورات خیریه اهدا می شود تا بدین گونه بتوانیم کمکی به نیاز مندان شهر سقز کنیم و گوشه ای از نیازهای آنان را رفع کنیم.

زارع زاده یادآور شد: در این نمایش "احسان زارع زاده"، "احمد کریمی"، "سیروان رضا زاده"، "دیاکو بهرامی"، "اسرین امینی"، "اسماعیل صادقی" و "حیدر فتحی" که از هنرمندان صدا و سیما هستند به ایفای می پردازند.

وی در پایان گفت: برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، موسسات خیریه و دانشجویان تمام دانشگاه های شهرستان سقز ۲۰ درصد تخفیف در بلیط داده می شود و این نمایش هر شب به دو تن از شهروندان سقزی تقدیم می شود.

کد مطلب 1729242

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