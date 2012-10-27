دانشکده علوم پزشکی سیرجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان به بهره برداری رسید.

در حال حاضر 230 دانشجو در در دانشکده علوم پزشکی سیرجان مشغول به تحصیل هستند.

طی این سفر وزیر بهداشت ضمن بررسی وضعیت بهداشتی شهرستان سیرجان از مراکز درمانی و بیمارستان های سیرجان بازدید می کند.

در این سفر بیمارستان در حال ساخت سیرجان که دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی است، نیز مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

همچنین عملیات اجرایی درمانگاه و بخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا( ع) سیرجان نیز آغاز خواهد شد.