غذاهایی که بوی خیر می دهند/ چرخی در غذاهای خوشمزه سنتی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در آموزه های دینی غذا دادن به نیازمندان مورد تاکید قرار گرفته و این عمل رفتاری اخلاقی برای یاری دادن به محرومان است اما این روزها شکل دیگری از غذا و محرومیت جان گرفته است.

در طول سال زنان در محله ها، تشکل های خیریه و یا فامیل جمع می شوند و هر کس با پختن غذایی که در توانش هست و می تواند به خوشمزه ترین شکل می پزد و به فروش می رساند، این فروش می تواند با قیمت گذاری اولیه باشد و یا بر پایه سخاوت مشتری غذا.

خوشمزه بودن غذا در کنار سنتی و بومی بودن آن، شهروندان بیشتری را برای حضور در امر خیر و خوردن غذا وامی دارد.

جشنواره آش ها و غذاهای محلی استان مرکزی

سالانه صدها جشنواره غذا برگزار می شود که یکی از این جشنواره ها سومین جشنواره آش ها و غذاهای محلی استان مرکزی است که این روزها در موزه مفاخر اراک در حال برگزاری است و قرار است عایدات این جشنواره برای محرومان و بیماران صرف شود.

سرپرست میراث فرهنگی استان مرکزی در این باره گفت: در این برنامه بیش از 30 نوع غذا شامل انواع خورش‌ها، آش‌ها، سالادها، دسرها، آبمیوه‌ها، ترشیجات، مربا، سبزیجات، صیفی‌جات و شیرینی به معرض نمایش و فروش گذاشته می‌شود و سود حاصل از آن در اختیار بیماران و نیازمندان قرار می‌گیرد.

مجتبی رضوانی با بیان اینکه، این جشنواره در چهار روز تا ششم آبان ادامه دارد افزود: هر شامگاه علاقمندان و خیرین می توانند از ساعت 16:30 الی 20:30 در موزه مفاخر اراک حاضر باشند.

کار جالبی که می تواند گسترش یابد

فاطمه نورایی از بازدیدکنندگان این جشنواره می گوید: من در عصر جمعه با همسر و فرزندانم هم برای دیدن از غذاها و چشیدن آنها آمده ام و برایم جالب است که با خرید غذاها می توانیم کمک و کار خیری انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه این گونه برنامه ها می تواند با نظم و حفظ شان جایگاه محرومان گسترش یابد افزود: اگر در این گونه جشنواره ها به غذاهای سنتی و غذاهایی که کمتر استفاده می شود توجه شود می تواند استقبال مردم را افزایش دهد.

آموزش غذاهای سنتی به خانم های جوان

علی رحمتی دیگر بازدید کننده جشنواره غذا در موزه مفاخر نیز می گوید: این گونه ها برنامه ها در کنار جمع کردن مردم در یک محل و ایجاد لحظات شاد برای آنان، می تواند در راستای حفظ سنت ها و غذاهای محلی باشد و پختن غذاهای سنتی را به خانم های جوان که کمتر با آسپشزی قدیم آشنا هستند آموزش دهد.

وی اضافه کرد: البته در زمینه کمک عایدات این گونه برنامه ها به محرومین و بیماران باید مراقبت کامل شود که با حفظ شان آنان صورت گیرد.

آش ها منبع تغذیه سالم

بتول محمدی از شرکت کنندگان در این امر خیر نیز با اشاره به اینکه آش ها غذای مفیدی در روزگار فست فود زده امروزی است گفت: چه خوب است خانواده ها با الهام از این جشنواره از غذاهای آماده و نیمه آماده دوری کنند و با یادگرفتن طرز پخت اش های محلی، بیشتر از غذاهای مفید استفاده کنند.

وی با بیان اینکه آش هایی که در گذشته بیشتر استفاده می شده مانند آش ترخینه، رشته و جو منبع غذایی سالم بودند گفت: این آش ها با انوع حبوبات و سبزی آماده می شوند و می توانند نیازهای بدن را تامین کند.

غذاهای سنتی استان مرکزی

آبگوشت، کله پاچه، آش رشته، آش دوغ، آش کشک، آش اشکنه ( اِوگًرمَه )، آش جو( جِودو)، حلیم، آش ترخینه (ترخینه شکمه )، آش لوبیا، کله گنجشکی، کوفته ، شیربرنج، شله زرد، پتله پلو،رشته پلو،آب دوغ خیار، گوره ماست، خاگینه، شامی، کوکو و خورشت ها به خصوص خورشت قیمه از غذاهای سنتی استان مرکزی است که در بخش های مختلف استان طرفداران خود را دارد.

البته تعدادی از غذاهای سنتی استان مورد کم توجهی است مانند اش ترخینه، که به نظر می رسد در دل جشنواره های این چنینی باید به غذاهای سنتی استان توجه جدی تری شود.

حالا جشنواره آش ها و غذاهای سنتی استان مرکزی به فرصتی برای دور هم جمع شدن و خوردن برای امر خیر تبدیل شده است تا بانوان و خانواده های امروزی با تنفس در فضایی معنوی و البته آمیخته با سنت و گذشته خویش ، لحظاتی را مفید بگذرانند.

گزارش از شکوفه راستین