ایران برای سفر هیأت پارلمانی اروپا پیش شرط نمی پذیرد

حسین شیخ الاسلام، مشاور امور بین الملل مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هیأت پارلمانی اروپا برای سفر به ایران پیش شرط تعیین کرد که ایران هیچگونه پیش شرطی را نمی پذیرد.

شیخ الاسلام تأکید کرد: هیأت پارلمانی اروپا قصد داشته با دوتن از متهمان و محکومین جرایم امنیتی دیدار و جایزه‌ای به آنها بدهند که ایران با چینن شرطی موافقت نکرد.

هیأت پارلمانی 15 نفره اروپا قرار بود بامداد فردا برای سفری 5 روزه وارد تهران شود. اولین نشست ایران با هیأت پارلمانی اروپا در اکتبر 2006 در بروکسل، دومین نشست در دسامبر 2007 در تهران و سومین نشست نیز در نوامبر 2008 در بروکسل بوده است.

این نشست قرار بود چهارمین نشست هیأت پارلمانی اروپا با ایران باشد که به دلیل عدم پذیرش پش شرط اروپا از سوی ایران لغو شد.