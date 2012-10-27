سفیر قم مسیر همواری برای صعود به لیگ برتر والیبال دارد

سیدروح الله شفیعی با اشاره به انجام این بازی تدارکاتی در فاصله 12 روز به آغاز لیگ دسته اول والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات فصل جدید لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور به شکل دوره ای برگزار می‌شود و تیم والیبال سفیر قم در رویارویی با تیم ورامین در دیداری تدارکاتی شامگاه جمعه برای کسب آمادگی بیشتر به میدان رفت.



12 روز تا آغاز رقابت 12 تیم برای صعود به لیگ برتر والیبال



شفیعی افزود: بعد از حضور تیم هلال احمر به عنوان نماینده قم در فصل قبل رقابت های لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور، امسال نماینده قم با نام سفیر در پی راهیابی به مسابقات لیگ بر‌تر هندبال باشگاه‌های کشور است و به همین خاطر این تیم برای حضور قدرتمند در مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال خود را برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر این رشته آماده می‌کند.



وی اضافه کرد: از سوی دیگر زمان زیادی به آغاز رقابت‌های مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال باقی نمانده است و با توجه به وجود ظرفیت بسیار در استان قم، با حمایت مسئولان هیئت والیبال در پی آن هستند که تیم سفیر به موقعیت و آمادگی مطلوبی برای به دست آوردن جواز صعود به پیکارهای لیگ بر‌تر والیبال قهرمانی کشور دست یابد.



سرمربی تیم والیبال سفیر قم ابراز داشت: به همین منظور تیم والیبال سفیر قم بعد از برنامه‌های آماده‌سازی و تمرینات بسیار منظمی که نفرات آماده این تیم زیر نظر کادر فنی در ماه‌های اخیر سپری کرده است، در دیدارهای تدارکاتی نیز برای کسب آمادگی بیشتر محک زدن خود به میدان می رود.



سال 1385 آخرین حضور نماینده قم در لیگ برتر والیبال



وی یاد آور شد: دیدار تدارکاتی سفیر قم در آستانه رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور با تیم والیبال ورامین محک بسیار خوبی برای کادر فنی از شرایط فعلی بازیکنان تیم بود، دیداری که به میزبانی وارمین برگزار شد و به برتری سه بر دو به سود میزبان به پایان رسید.



شفیعی عنوان کرد: در حالی که قرار است از هفدهم آبان ماه مرحله گروهی پیکارهای لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور آغاز شود، با دلگرمی مسئولان هیئت والیبال قم با ترکیبی از بهترین های حال حاضر والیبال قم در پی صعود به لیگ برتر هستیم.



وی بیان داشت: آخرین سالی که والیبال قم در مسابقات لیگ دسته برتر هندبال باشگاه های کشور حضور داشت به سال 1385 باز می گردد که تیم اتکاء به نمایندگی از هیئت والیبال استان قم در لیگ برتر به میدان می رفت و بعد از آن تا سال 1390 خبری از والیبال قم در لیگ های کشور نبود تا اینکه بعد از حضور هلال احمر در فصل 90 اکنون تیم سفیر در فصل 91 والیبال دسته اول کشور حضور دارد.

