قبولی 53 دانش آموز کلاله در موسسات دولتی/ علاج بخشی سد وشمگیر

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای آموزش و پرورش کلاله صبح شنبه در جلسه این شورا از قبولی 53 دانش آموزا این شهرستانی د موسسات دولتی گفت: آموزش پرورش هر چه قدر در ارتقای سطح تحصیلی امکانات بهتری تامین کند، راندمان آموزشی بهتری خواهیم داشت.

نورالله نوراللهی افزود: تجهیز مدارس ضروری است و باید مدارس هوشمند شوند.

وی اظهار داشت: هوشمند شدن مدارس در ارتقای سطح تحصیلی دانش اموزان تاثیر بسزایی دارد.

مسابقات سراسری قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می شود



هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه اساتید،دانشجویان و کارکنان دانشگاههای آزاد اسلامی آبان و آذرماه سالجاری در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می شود.



دکتر تقی امینی مفرد رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با اعلام این مطلب گفت : این مسابقات در سه بخش هنر و ادبیات دینی بخش کتبی و شفاهی همزمان با سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان نیز برگزار می شود.

امینی مفرد افزود : مسابقات شفاهی در سه بخش حفظ ، تحقیق و ترتیل قرآن کریم ویژه اساتید و کارکنان و دانشجویان، 18 تا24 آبانماه جاری و بخش کتبی نیز به طور سراسری در تاریخ 14 آذرماه سالجاری برگزار می شود. امینی مفرد تصریح کرد : به پنج نفر برگزیده هر رشته جوایز ارزنده ای اختصاص می یابد و نفرات برتر به اردوهای زیارتی و سیاحتی اعزام خواهند شد.



مدارس سمای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان حمایت می شوند



حسین عجم نوروزی سرپرست دانشگاه ازاد اسلامی گرگان که در جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبستان پسرانه سمای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: حوزه معاونت سمای واحد گرگان بسیار نوپا بوده و ظرف 7 سال اخیر با حرکت جهشی سعی کرده عقب ماندگیهای قبلی را جبران نماید که این اقدامات بی شک نقش مهمی در ارتقای کیفیت اموزشی داشته و سبب جلب رضایت دانش اموزان و خانواده ها شده است.

عجم نوروزی با بیان این مطلب که فعالیت سما در دو بخش اموزشکده و مدارس متمرکز شده است گفت : دانشگاه ازاد اسلامی گرگان با حمایت جدی از حوزه معاونت سما در نظر دارد سایر مقاطع تحصیلی و همچنین مجتمع اموزشی سما و زبان کده سما را به صورت متمرکز در گرگان راه اندازی نماید .



در این مراسم همچنین مهینی معاون سمای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با اشاره به تلاش‌های مسؤولان در جهت ارائه‌ خدمات بهتر به دانش‌آموزان، بر افزایش کیفیت اموزش، خلاقیت و نوآوری در اُمور اموزشی و پرورشی و تعامل بیشتر با اولیاء دانش‌آموزان تأکید کرد.

علاج بخشی سد وشمگیر

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای با تاکید بر اهمیت فوق العاده اجرای طرح علاج بخشی سد وشمگیر عنوان کرد: بدون تردید طرح علاج بخشی سد وشمگیر علاوه بر صیانت از این سرمایه ملی در شمال استان گلستان، تجربه ای نو در صیانت از سدهای استان است.



ایرج حیدریان گفت: طرح علاج بخشی سد وشمگیر با توجه به سپری شدن عمر مفید این سد، استفاده کشاورزان در سال های قبل، وجود رسوب و عملکرد پایین ایستگاه پمپاژ به علت معیوب بودن سیستم برقی و مکانیکی انجام می شود.



وی افزود: این طرح در دو بخش بازسازی ایستگاههای پمپاژ سد وشمگیر و بهبود و توسعه سد و شبکه وشمگیر در حال اجراست.