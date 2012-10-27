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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

امینی در گفتگو با مهر:

12 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

12 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی از وقوع 12 فقره تصادف در جاده های استان طی هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی هفته گذشته خوشبختانه هیچ تصادف فوتی در جاده های استان نداشته ایم.

وی به وقوع 11 فقره تصادف جرحی در این مدت اشاره کرد و افزود: در این تصادفات 13 نفر مجروح شدند.

رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی همچنین از وقوع یک فقره تصادف خسارتی در این مدت خبر داد و بیان داشت: 55 درصد تصادفات در جاده های اصلی و 45 درصد در جاده های فرعی و روستایی به وقوع پیوسته است.

سرهنگ امینی با بیان اینکه یک ثانیه غفلت در رانندگی خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد، بیان کرد: 45 درصد تصادفات فوتی و جرحی هفته گذشته در جاده های استان بر اثر واژگونی خودرو بوده است.

وی عدم توجه به جلو با 45 درصد، عدم رعایت حق تقدم عبور با 18 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 18 درصد، و انحراف به چپ با 18 درصد  را از عمده علل تصادفات هفته گذشته در جاده های استان عنوان کرد.

رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی گفت: سواری ها با 45 درصد ، موتورسیکلت ها با 45 درصد و وانت بارها با 10 درصد وسایل نقلیه مقصر در تصادفات محورهای مواصلاتی استان بوده اند.

کد مطلب 1729281

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