حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به یک فرهنگ تبدیل شود

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان "سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از طرف مقام معظم رهبری عنوان کرد: این شعار باید در تمام عرصه ها محقق شود.

وی ادامه داد: این اقدام بیانگر آن است که اگر کارها طبق خط ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری، پیگیری و اجرایی شود، کشور از منابع و سرمایه ملی استفاده حداکثری خواهد کرد.

ممنوعیت واردات کالاهای خارجی ضروری است

وی گفت: برای عملی کردن فرمان مقام معظم رهبری و رونق تولید ملی و داخلی و حمایت از سرمایه ایرانی باید چند کار مهم و اساسی در کشور توسط دستگاهای مختلف و با همکاری مردم انجام شود که مهمترین و اولین حرکت ممنوعیت واردات کالاهای خارجی از راه قاچاق است.

وی وارادت بی رویه و قاچاق کالا به کشور را موجب ضربه و صدمه به اشتغال و کار و تولید ایرانی دانست و گفت: واردات بدون حساب و کتاب اقتصاد و تولید داخل را با بی انگیزگی روبرو میکند و باعث خروج ارز و سرمایه مملکت به خارج از کشور می شود.

وی اظهار داشت: برای تولید ملی با کیفیت در عرصه های مختلف باید حمایت قانونی و اعتباری از کارخانجات تولیدی و صنعتی در همه بخش ها به خصوص در دو محور کشاورزی و دامداری و صنایع تبدیلی به صورت همه جانبه و مستمر انجام شود.

قیمت مناسب محصول داخلی مصرف این کالاها را رونق می دهد

امام جمعه نهاوند فرهنگ سازی در جامعه برای مصرف کالاها و تولیدات داخلی را مستلزم قیمت مناسب محصول داخلی و کنترل بر کیفیت و ماندگاری کالا دانست.

وی افزود: بازگشت به فرهنگ قناعت و صرفه جویی و پرهیز از تجملات و تشریفات در مصرف کالاهای لوکس خارجی و غیر ضروری حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به همراه دارد.

وی گفت: برای بهبود وضعیت تولید داخل باید صنایع و کارخانجات کشور به همراه کشاورزی و دامداری با آخرین دستاوردهای علم و تکنولوژی روز همراه باشند و هرگونه اقدام و حرکتی در این زمینه بر اساس آخرین یافته های علمی طراحی و عملیاتی شود.

وی گفت: در اینصورت با کمترین هزینه بیشترین بهره بری و بازده ممکن می شود.

حجت الاسلام مغیثی اظهار داشت: نظارت و بازرسی دستگاههای دولتی و قضایی بر منابع تولید و توزیع به منظور جلو گیری از سوء استفاده های اشخاص سود جو و فرصت طلب که قصد دارند با احتکار و ایجاد بازار سیاه به اقتصاد این کشور ضربه وارد کنند موجت تحکیم پایه های اقتصادی کشور است.

خودکفایی در همه زمینه ها واجب شرعی است

وی گفت: خودکفایی در همه زمینه ها واجب شرعی است و اسلام اجازه نمی دهد تا مسلمانان مایحتاج خود را از بیگانگان تأمین کنند.

وی گفت: مردم برای رسیدن به این هدف باید در زمینه تحقیق و طراحی و رسیدن به تکنولوژی روز دنیا دولت و ملت همدیگر را یاری کنند.

وی اظهار داشت: بازار و کار و تجارت باید معیشت و رفاه مردم را هدف خود بداند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و مدیریت دولت و حمایت و پشتیبانی مردم کشور از گردنه سخت تحریم ها و وضعیت اقتصادی فعلی که با هرج و مرج قیمتها و گرانی ها روبرو شده، نجات پیدا کند و یکبار دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی و دشمنان نظام را در توطئه افتصادی علیه ایران اسلامی ناکام شوند.