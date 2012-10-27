عبدالصمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیروزی تیمش برابر آلومینیوم هرمزگان در هفته سیزدهم از دور رفت مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تصریح کرد: بازی بسیار خوبی بود ولی من از قبل هم می دانستم که مقابل تیم انتهای جدولی آلومینیوم هرمزگان کار و بازی قطعا سختی در پیش داریم.



صد در صد آماده بودیم بازی را از آلومینیوم هرمزگان ببریم



وی ادامه داد: آنها نیمی از بازی های قبل خود را با حریفان لیگ برتری مساوی کرده بودند و این نکته نشان می دهد که گل زدن به این تیم کار چندان آسانی نیست، به خصوص اینکه آلومینیوم هرمزگان در خانه نتایج خوبی گرفته بود.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: خوشحالم از اینکه آلومینیوم هرمزگان در این مسابقه بازی دفاعی انجام نداد، ما در نیمه نخست خوب بودیم و تیر دروازه حریف را هم لرزاندیم اما شرایط بازی مساوی بود و نیمه نخست هم با تساوی پایان یافت.



وی عنوان داشت: ما در این دیدار خارج از خانه به دنبال کسب سه امتیاز بودیم و صد در صد آماده بودیم بازی را از آلومینیوم هرمزگان ببریم که خوشبختانه در 10 دقیقه پایانی با استفاده از موقعیت گلزنی و نبوغ بازیکن خوب تیم صبا یعنی کریمی توانستیم به این مهم دست پیدا کنیم.



یقین بدانید از این هفته به بعد مدعی خواهیم بود



مرفاوی تصریح کرد: چون آلومینیوم هرمزگان برای بردن بازی می کرد، کار ما بسیار آسان تر شد زیرا این تیم به کار دفاعی روی نیاورد، برنامه ما این بود که با حضور کریمی در نیمه دوم به محوطه جریمه حریف نزدیک تر شویم که خوشبختانه اینگونه نیز شد و توانستیم از حملات خود نتیجه بگیریم.



وی تاکید کرد: یقین بدانید از این هفته به بعد مدعی خواهیم بود و صبای قم قطعا در مقابل تیم های لیگ برتری نتایج بسیار خوبی خواهد گرفت، ما دیگر به راحتی به حریفان امتیاز نمی دهیم و قصد داریم از هر بازی سه امتیاز کامل را بگیریم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص گل فرید کریمی در دقیقه 80 بازی، تصریح کرد: ما از اینکه کریمی را در نیمه دوم به زمین آوردیم هدف داشتیم و تاکید ما این بود که دفاع تیم آلومینیوم هرمزگان را با بهره گیری از سرعت وی غافلگیر کنیم.



گفتنی است: صبای قم در دیداری خارج از خانه از هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال با حساب یک بر صفر از سد آلومینیوم هرمزگان گذشت و با کسب 19 امتیاز در فاصله اندک نسبت به مدعیان قهرمانی در مکان نهم جدول رده بندی لیگ برتر جای گرفت.

