آمار عجیب و ضعیف پرسپولیس در 13 هفته لیگ/ قفل به پای مهاجمان!

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس ضعیفترین دوران خود را پشت سر میگذارد. این تیم در 13 بازی که تا به امروز در لیگ برتر برگزار کرده، فقط در سه بازی به پیروزی رسیده است. این یعنی پرسپولیس در کمتر از یک چهارم بازیهای خود به پیروزی دست یافته، آماری که برای این تیم بی سابقه بوده است!
فاجعه در جای نمود پیدا میکند که نگاهی به آمار تساوی و باختهای پرسپولیس داشته باشید، جائیکه پرسپولیسیها در پنج بازی مقابل تیمهای فجرسپاسی شیراز، صبای قم، داماش گیلان، سپاهان اصفهان و مس کرمان تن به شکست داده و در پنج بازی برابر گهرزاگرس دورود، استقلال تهران، فولادخوزستان، نفت تهران و سایپای البرز با نتیجه تساوی از میدان خارج شدهاند.
پرسپولیس که روزگاری در ورزشگاه آزادی به هیچ تیمی رحم نمیکرد در فصل جاری 6 بار در این ورزشگاه مقابل حریفان تن به شکست داده و یا با نتیجه تساوی از زمین خارج شده است. این بدان معناست که دیگر ورزشگاه آزادی خانه امن پرسپولیسیها نیست و آنها در این ورزشگاه هم به هیچ تیمی نه نمیگویند، حال آن تیم میتواند گهر زاگرس باشد یا استقلال!
آمار ضعیف و دور از انتظار پرسپولیس در فصل جاری به اینجا ختم نمیشود. این تیم در فصل دوازدهم لیگ برتر تنها 9 گل به ثمر رسانده است، آنهم در 13 بازی. پرسپولیس در این فصل به اندازه آلومینیوم هرمزگان و مس کرمان گلزده و فقط گهر است که کمتر از این تیم موفق به گلزنی شده!
پرسپولیس که در تعداد گلهایزده از آخر دوم است، مهاجمانی دارد که در فصل جاری بیشتر گل نزن بودهاند تا گلزن! بهترین گلزنان این فصل پرسپولیس مهدی مهدویکیا و محمد قاضی هستند که فقط 2 گل به ثمر رساندهاند. جواد کاظمیان، هادی نوروزی و کریم انصاریفرد دیگر مهاجمان پرسپولیس در این فصل هرکدام فقط یک گل وارد دروازه حریفان کردهاند، یعنی 13 بازی و فقط یک گل! در این بین ایمون زاید و غلامرضا رضایی هنوز پایشان به گلزنی باز نشده و کمتر به آنها فرصت بازی رسیده است. البته غلامرضا رضایی چند هفتهای به علت مصدومیت فرصت حضور در میدان را پیدا نکرده و ناکامی او در گلزنی قابل توجیه است.
محمد رویانیان با صرف هزینهای هنگفت پرسپولیس 92 - 91 را بست اما این تیم نه تنها در خط حمله توفیقی نداشته، بلکه در خط دفاع هم تیمی ناکام نشان داده است. در شرایطی که تصور میشد با آمدن محسن بنگر و سیدجلال حسینی خط دفاع پرسپولیس متحول شود اما این بازیکنان پا به سن گذاشته و گران قیمت نیز گرهای از مشکلات این تیم باز نکرده و در 13 بازی اخیر 12 بار دروازه پرسپولیس باز شده است، یعنی به صورت متوسط در هر بازی پرسپولیس یک گل خورده است.
در شرایطی که استقلال با هفت گل خورده بهترین خط دفاعی لیگ برتر را دارد، پرسپولیس با دریافت 12 گل به همراه تیمهای آلومینیوم هرمزگان، راه آهن تهران و سپاهان اصفهان جز تیمهایی است که در تعداد گلهای خورده رتبه 11 یازدهم را در جدول رده بندی دارد! یعنی با اینهمه هزینه بازهم پرسپولیس عملکردی فوق العاده در دفاع نداشته است.
پرسپولیس ضعیفتر از همیشه شده است و روند نزولی این تیم ادامه دارد. این را آمار می گوید و رتبهای که پرسپولیس در جدول دارد. پرسپولیس در فصل جاری بیشتر در میانه پایین جدول دست و پا زده و رتبه دوازدهمی جدول بهتر جایگاه برای شاگردان "مانوئل ژوزه" بوده است، آنها در پایان هفته سیزدهم با 14 امتیاز چهاردهم هستند!
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