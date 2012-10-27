63 نفر پزشک متخصص در کردستان جذب شدند

بهزاد احسن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای تقویت مراکز علمی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان 63 نفر پزشک متخصص در رشته های مختلف جذب و به کارگیری شده اند.

وی با اشاره به وضعیت شغلی این افراد یادآور شد: این نیروهای متخصص شامل رشته های جراحی عمومی، کودکان، جراحی زنان و زایمان، بیهوشی، رادیولوژی، ارتوپدی، داخلی، اعصاب، پاتولوژی، روانپزشکی، چشم، ارولوژی، قلب و عروق، پوست، گوش و حلق و بینی، رادیولوژی و جراحی مغز و اعصاب است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: این افراد جزء نیروهای متعهد به خدمت بوده که با مجوز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و با پیگیری رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان جذب شده و براساس سطح بندی خدمات و نیاز شهرهای مختلف در کل استان مشغول به ارائه خدمات است.

احسن با اشاره به تاثیرگذاری این مهم بر روند فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی در کردستان و خدمت رسانی بهتر به اقشار مختلف مردم در پایان یادآور شد: با بکارگیری این نیروهای متخصص، آحاد مردم استان بیش از پیش از خدمات سلامت بهره مند می شوند.