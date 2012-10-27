  1. استانها
  2. کردستان
۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

احسن خبر داد:

63 نفر پزشک متخصص در کردستان جذب شدند

63 نفر پزشک متخصص در کردستان جذب شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون درمان علوم پزشکی کردستان از جذب 63 پزشک متخصص در سال جاری در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد.

بهزاد احسن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای تقویت مراکز علمی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان 63 نفر پزشک متخصص در رشته های مختلف جذب و به کارگیری شده اند.

وی با اشاره به وضعیت شغلی این افراد یادآور شد: این نیروهای متخصص شامل رشته های جراحی عمومی، کودکان، جراحی زنان و زایمان، بیهوشی، رادیولوژی، ارتوپدی، داخلی، اعصاب، پاتولوژی، روانپزشکی، چشم، ارولوژی، قلب و عروق، پوست، گوش و حلق و بینی، رادیولوژی و جراحی مغز و اعصاب است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: این افراد جزء نیروهای متعهد به خدمت بوده که با مجوز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و با پیگیری رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان جذب شده و براساس سطح بندی خدمات و نیاز شهرهای مختلف در کل استان مشغول به ارائه خدمات است.

احسن با اشاره به تاثیرگذاری این مهم بر روند فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی در کردستان و خدمت رسانی بهتر به اقشار مختلف مردم در پایان یادآور شد: با بکارگیری این نیروهای متخصص، آحاد مردم استان بیش از پیش از خدمات سلامت بهره مند می شوند.

کد مطلب 1729297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها