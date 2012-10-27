به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر سپاسی با اعلام این خبر گفت: اولین پرواز بازگشت حجاج بیتالله الحرام در روز دهم آبان ماه صورت خواهد گرفت و 250 نفر از حجاج، با یک فروند ایرباس مدینه را به مقصد اردبیل ترک خواهند کرد.
سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاههای کشور، افزود: هواپیمای حامل اولین گروه از حجاج که به میهن باز خواهند گشت یک فروند ایرباس است که طبق برنامهریزیهای صورت گرفته در ساعت 9 و 20 دقیقه صبح چهارشنبه، دهم آبان ماه وارد فرودگاه اردبیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه دومین پرواز بازگشت حجاج نیز در همان روز توسط یک فروند بوئینگ 747 در ساعت 14 بعدازظهر وارد فرودگاه بینالمللی مهرآباد خواهد شد، افزود: عملیات بازگشت حجاج تا 29 آبان ماه به طول خواهد انجامید.
سپاسی یادآور میشود؛ عملیات رفت زائران بیتاله الحرام با پروازهای دو شرکت هواپیمایی ماهان و ایرانایر به میزبانی 16 فرودگاه از سوم مهر ماه آغاز شد. گفتنی است عملیات بازگشت حجاج از سرزمین وحی نیز توسط همین دو شرکت هواپیمایی انجام میشود.
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