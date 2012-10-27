دیدار هیئت ایرانی با هیئتهای ژاپن و تایلند/ ایران کشوری مهم در خاورمیانه

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول پس از بازگشت از اجلاس بین المجالس در کانادا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدارهای هیئت اعزامی ایران با هیئت ژاپنی و تایلند افزود: اشتراکات فرهنگی زیادی بین دو کشور ایران و ژاپن وجود دارد که ملت‌های دو کشور را به هم نزدیک تر ساخته است.

وی اظهار داشت: گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ژاپن از توسعه مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، پارلمانی فرهنگی و اقتصادی استقبال می‌کنند.



نوروزی به دیدار با ایراتپانیج رئیس مجلس سنای تایلند اشاره کرد و گفت: روابط دوستانه بین مردم و مسئولان دو کشور که قدمتی دیرینه دارند، همچنان باید در مسیر رشد و پیشرفت باشد.



وی همچنین افزود: اتحادیه بین‌المجالس محل مناسبی برای تبادل‌نظر و افزایش تعاملات دوستانه پایدار بین کشورهاست و ایران و تایلند باید از این فرصت برای تقویت همکاری‌های خود استفاده کنند.

ایران کشوری مهم در خاورمیانه

وی گفت: در این دیدار همچنین وایراتپانیج نیکوم رئیس‌ مجلس سنای تایلند از ایران به عنوان یک کشور مهم و بزرگ در منطقه نام برد و گفت: تایلند به اهمیت روابط خوب خود با جمهوری اسلامی ایران واقف است و ایران را کشوری مهم در منطقه آسیا می‌داند.



این نماینده مجلس افزود: رئیس مجلس سنای تایلند به روند خوب روابط بین دو کشور در سال‌های اخیر اشاره و تاکید کرد: تایلند و ایران باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تقویت مناسبات خود در زمینه‌های مختلف سیاسی ـ پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی استفاده کنند.



نوروزی گفت: رئیس مجلس سنای تایلند در پایان از تلاش‌های گروه بین‌المجالس ایران در طول دوره یکساله ریاست بر گروه جغرافیایی آسیا ـ اقیانوسیه در اتحادیه بین‌المجالس قدردانی کرد.