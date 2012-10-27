نمایشگاه آثار حجمی و کارگاهی در جمکران برپا می شود

حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز دهه ولایت از روز شنبه ششم آبان ماه برابر با یازدهم ذی الحجه افزود: در این دهه مسجد جمکران برنامه های فرهنگی را در نظر گرفته که برپایی نمایشگاه آثار حجمی از جمله این برنامه ها است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از امروز شنبه ششم آبان ماه افتتاح و قبل از آغاز محرم پایان می یابد.

معاون فرهنگی مسجد جمکران اظهار داشت: این نمایشگاه ویژه کودکان و نوجوانان است و آداب اخلاقی، اجتماعی و تربیتی با تاکید بر 40 حدیث از مولای متقیان علی (ع) در قالب کارهای حجمی و کارگاهی و تابلو به نمایش در می آید.

وافی اضافه کرد: این 40 اثر توسط مربیان مرکز فرهنگی گل نرگس مسجد جمکران آماده شده است.

وی برگزاری دعای ندبه را از دیگر برنامه های این مدت ذکر کرد و بیان داشت: دعای ندبه در ساعت 6 و 30 دقیقه توسط عباس حیدرزاده قرائت می شود.

دبیر عالی شورای مسجد جمکران در ادامه از برگزاری دومین جلسه هم اندیشی منتخب ائمه جماعات استان خبر داد و ابراز داشت: در این هم اندیشی که در روز پنج شنبه 11 آبان ماه برگزار می شود تعداد صد نفر از ائمه جماعات استان انتخاب و شرکت می کنند.

وافی عنوان کرد: در این هم اندیشی به هر امام جماعت یک قربانی اهدا می شود تا آنها گوشت دام ذبح شده را به مصرف اطعام در روز عید غدیر یا مساکین و فقرای همان محل بکنند.

وی ادامه داد: بخش هایی از خطبه غدیریه پیامبر که در آن به ویژگی ها و نام حضرت ولی عصر (عج) اشاره شده است به صورت بروشور در اختیار زائران قرار می گیرد.

معاون فرهنگی مسجد جمکران هدف از این اقدام را در اهمیت مسئله مهدویت در کنار مسئله ولایت دانست.