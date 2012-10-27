تیم بسکتبال شهرداری سنندج در قزوین شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور با برگزاری سه دیدار در گروه C ادامه یافت و تیم شهرداری سنندج که در اولین دیدار این فصل خود یک پیروزی خانگی را کسب کرده بود در مسابقه دوم شهر قزوین به مصاف تیم تکماش این شهر رفت.

در این مسابقه نزدیک و هیجان انگیز این تیم تکماش قزوین بود که از فرصت میزبانی استفاده کرد و با نتیجه 75 بر 65 تیم شهرداری سنندج نماینده استان را شکست داد.

در هفته سوم این رقابت ها تیم شهرداری سنندج در خانه مصاف نیروی زمینی تهران می رود.

درخشش دختران هندبالیست کردستان در مقابل ذوب آهن

هفته دوم رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان کشور با برگزاری چهار مسابقه به کار خود پایان داد.

در حساس ترین مسابقه این هفته تیم شهید شاهرخ شکوهی کردستان به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان رفت.

در این جدال حساس، نزدیک و نفس گیر دختران شایسته هندبال استان موفق شدند با ارائه یک بازی زیبا با نتیجه 22 بر 19 تیم قدرتمند ذوب آهن را شکست دهند و برای اولین بار مقابل تیم دیار زاینده رود یک پیروزی ارزشمند را کسب کنند.

این برتری و برد ارزشمند در حالی به دست آمد که در تاریخ حضور هندبال بانوان کردستان در مسابقات کشوری مقابل تیم ذوب آهن اصفهان تنها شکست نصیب هندبال کردستان شده بود و با این پیروزی طلسم ناکامی مقابل این تیم شکسته شد.

در جدول رده بندی تیم های ثامن الحجج، نفت و گاز گچساران و شهید شاهرخ شکوهی با کسب دو پیروزی و چهار امتیاز و بر حسب تفاضل گل در مکان های اول تا سوم قرار دارند.

تیم های برتر لیگ شطرنج استان شناخته شدند

مرحله اول رقابت های لیگ شطرنج استان کردستان با معرفی سه تیم برتر به کار خود پایان داد.

در این رقابت ها هفت تیم شامل شش تیم آقایان و یک تیم بانوان در 11 دور به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت تیم "ئه ژین" موفق شد به مقام قهرمانی لیگ شطرنج استان دست یابد.

همچنین تیم های "شوالیه" و "خه بات" نیز در جایگاه دوم و سوم این رقابت ها قرار گرفتند.

تیم برتر این دوره از مسابقات به مسابقات لیگ دسته اول شطرنج کشور که آذر ماه سال جاری در کرمانشاه برگزار می شود، اعزام می شود.