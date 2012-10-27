اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوره آموزش داوری درجه سه رشته دو و میدانی آقایان از چهارشنبه هفته جاری؛ سوم آبان ماه در خراسان شمالی و به میزبانی بجنورد آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این دوره داوری در محل پیست دو و میدانی ورزشگاه تختی بجنورد و در دو بخش تئوری و عملی برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این دوره دو روزه داوری دو و میدانی کاران استان جدیدترین قوانین داوری این رشته را زیر نظر محمد بدخشان؛ مدرس داوری بین المللی از خراسان رضوی فرا می‌گیرند.

این مسئول با اعلام اینکه تاکنون 28 نفر از دو و میدانی کاران خراسان شمالی برای شرکت در این دوره ثبت نام کرده‌اند، افزود: ظرفیت کلاس داوری آقایان 50 نفر برنامه ریزی شده و علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به دفتر هیئت دو و میدانی استان واقع در چهار راه مخابرات پاساژ رامین با در در دست داشتن دوقطعه عکس، کپی کارت ملی و شناسنامه، کپی کارت پایان خدمت، معرفی نامه از سازمان مربوطه و فیش واریزی به مبلغ 50 هزار تومان به شماره حساب 47/844327 بانک ملت به نام هیئت دو و میدانی برای نام نویسی اقدام کنند.

رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی تصریح کرد: در پایان دوره آموزش داوری، آزمون نهایی برگزار می‌شود و به پذیرفته شدگان مدرک داوری درجه سه فدراسیون دو و میدانی اعطا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزش داوری رشته دو و میدانی مخصوص بانوان نیز ماه گذشته در خراسان شمالی برگزار شد.

در این دوره آموزشی 38 بانوی دو و میدانی کار خراسان شمالی جدیدترین قوانین مربوط به داوری مواد مختلف رشته دو و میدانی را زیر نظر حبیبه بی بی بدخشان، مدرس بین المللی فدراسیون فرا گرفتند.

