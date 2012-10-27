بدهی 190 میلیارد ریالی کارفرمایان به تامین اجتماعی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر محمودی اظهار کرد: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و اجرای سیاست‌های دولت در زمینه عدالت گستری، اشتغال ‌زایی و برون رفت از بحران اقتصادی و مالی موجود و در اجرای بند 9 قانون بودجه سال جاری کشور قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی می ‌شود.

وی ادامه داد: براساس این قانون شرایط لازم به منظور پرداخت دیون قطعی معوقه سنواتی کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری تا اسفند‌ماه سال گذشته فراهم شده است.

وی تصریح کرد: در خراسان جنوبی تعداد هشت هزار و 500 نفر از کارفرمایان با مبلغی بالغ بر190 میلیارد ریال دارای بدهی به سازمان تامین اجتماعی هستند.

وی گفت: کارفرمایان با اجرای این قانون می توانند علاوه بر بخشودگی 90 درصدی جرائم متعلقه به تقویت بیمه ‌های اجتماعی و افزایش ضریب امنیت نیروی کار کمک کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی افزود: کارکنان سازمان تامین اجتماعی در این استان آماده خدمت ‌رسانی به بیمه ‌شدگان و کارفرمایان است و از کارفرمایان دارای بدهی می ‌خواهیم حداکثر تا پایان آذر‌ماه امسال برای استفاده از تسهیلات این قانون به شعب تأمین اجتماعی مراجعه و از بخشودگی 90 درصدی آن برخوردار شوند.