به گزارش خبرنگار مهر، انتقاد از کیفیت چمن ورزشگاه حافظیه شیراز پیش از برگزاری بازی فینال جام حذفی سال گذشته به اوج خود رسید. به همین خاطر اواسط خرداد ماه گذشته و با پایان مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال بود که رفع نواقص این ورزشگاه با جراحی اساسی چمن آن آغاز شد.

نواقص و پستی و بلندی زیاد چمن حافظیه و فشار مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا مسئولان استان فارس را به این فکر انداخت تا بالاخره بعد از چند سال به معیارها و استانداردهای بین المللی روی بیاورند. به همین خاطر چمن این استادیوم به کل از جا درآمد تا زه کشی، خاکبرداری و کاشت چمن با استاندارد روز دنیا در دستور کار قرار بگیرد.

با بازسازی حافظیه، تیم فوتبال فجرسپاسی که طی چند سال گذشته همواره در ورزشگاه حافظیه از میهمانان خود در لیگ برتر و لیگ دسته یک پذیرایی می‌کرد، به ورزشگاه دستغیب نقل مکان کرده است. ورزشگاهی که چمن آن مصنوعی است و انتقاد بسیاری از تیم‌هایی را در پی داشته که این فصل میهمان فجر بوده‌اند.

پیش بینی می‌شد بعد از بازسازی زمین حافظیه، بهره‌برداری از چمن جدید به شش ماه زمان نیاز داشته باشد. به همین دلیل مدیران باشگاه فجر و اداره ورزش و جوانان استان فارس از نیم فصل دوم به عنوان زمان بازگشت فجر به حافظیه خبر دادند. حسین صادق عابدین، استاندار فارس مردادماه گذشته به خبرگزاری مهر گفته بود که آذرماه 91 ورزشگاه حافظیه قابلیت استفاده خواهد داشت. حتی جعفری مدیرعامل باشگاه فجر هم دو هفته پیش در برنامه نود گفت که بازی‌های فجر در نیم فصل دوم در حافظیه برگزار خواهد شد.

این وعده‌ها در حالی داده می‌شد که قرار بود حافظیه با رُل چمن بازسازی شود ولی مسئولان از این تصمیم خود منصرف شده و کاشت چمن بذری را در دستور کار خود قرار دادند. به همین دلیل رسیدن چمن حافظیه به شرایط مسابقه و تمرین به زمان طولانی‌تری نیاز خواهد داشت. چمن این ورزشگاه تازه سبز شده است و بعید می‌رسد به بازی‌های این فصل برسد.