416 میلیون دلار صادرات از مرزهای کردستان انجام شد

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت صادرات کالا از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کردستان اظهار داشت: در هفت ماهه سال جاری بالغ بر 416 میلیون دلار صادرات کالا از مرزهای استان کردستان انجام شده است.

وی در ادامه افزود: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد داشته است و انتظار می رود که با همکاری سایر ادارات و سازمان های دولتی کردستان روند مثبت و رو به رشد صادرات کالا از طریق مرزهای استان همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر کل گمرکات کردستان بیان کرد: مقدار صادرات کالا از طریق گمرکات استان کردستان نسبت به مشابه سال گذشته 43 درصد رشد را نشان می دهد که در این میان گمرک سنندج 218 درصد رشد داشته است.

شهبازی یادآور شد: گمرک باشماق نیز با 36 میلیون دلار بیشترین میزان صادرات را در استان دارا است و با رفع کاستی های موجود روند رو به رشد صادران از طریق این مرز همچنان ادامه پیدا می کند.

وی در پایان با تاکید بر روند رو به رشد ترانزیت کالا از طریق مرز رسمی باشماق مریوان یادآور شد: ترانزیت انجام شده از مرز باشماق مریوان نیز 129 درصد از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.