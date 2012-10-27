بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد جعفری اظهار کرد: در دور چهارم سفر هیات محترم دولت به خراسان رضوی، تشکیل بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع) به تصویب رسید که این بنیاد در آستانه عید سعید غدیر با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح می شود.

دبیر جشنواره امام رضا (ع) اظهار داشت: شرح وظایف این بنیاد نیز بر اساس مصوبه هیئت دولت، انجام فعالیت های تحقیقاتی، علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و فضای مجازی در حوزه فرهنگ و معارف رضوی است که آن را به عنوان یک تأکید پیگیری می کند.

وی ادامه داد: البته یکی از وظایفی که در دستور کار بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) قرار دارد، برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است.

وی افزود:ایجاد رشته های مرتبط با معارف رضوی در مراکز آموزش عالی، انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با فرهنگ امام رضا (ع)، تدوین دانشنامه های رضوی، حمایت از چاپ و نشر کتاب های فاخر فرهنگ رضوی و حمایت از تولید آثار سینمایی یا هر اثر فرهنگی و هنری برجسته در این زمینه از جمله وظایف مهم بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) است.

بیناد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) 11 آبان ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مشهد افتتاح می شود.