مدرسه علمیه آزادشهر با کمبود استاد و کتابهای پژوهشی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن گلوی صبح شنبه در جمع طلاب این مدرسه یکی از مشکلات این مدرسه علمیه را نداشتن استاد دانشت و تصریح کرد: از دیگر مشکلات ما نداشتن کتاب های مناسب برای نوشتن پایان نامه توسط طلاب است.

مدیر مدرسه علمیه سفیران هدایت آزادشهر در توصیه ای به طلاب جوان، بیان داشت: طلاب باید قدر طلبگی خود را دانسته و پیرو ولایت فقیه باشند و در زندگی سعی نمایند قرآن را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند هم در تربیت خود و هم در تربیت جامعه موفق باشند.

حجت الاسلام گلوی با بیان اینکه مردم داری یکی از اصولی است که طلاب باید به آن مقید باشند، گفت: طلاب باید ارتباط تنگاتنگی با مردم داشته و دانستن مشکلات آنان بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه طلاب باید آگاه به زمان باشند، بیان داشت: آگاه بودن به مسائل اجتماعی، دینی، سیاسی، علمی و ..... از ضروریاتی است که طلاب باید به دنبال آن باشند.

مدیر مدرسه علمیه سفیران هدایت آزادشهر ادامه داد: احترام به استاد یکی از ملزمات طلاب است که توصیه همیشگی ما به آنان می باشد.

حجت الاسلام گلوی یکی از برنامه های درسی مدرسه علمیه سفیران هدایت را تدریس 15 جزء از قرآن کریم است و طلاب باید سعی کنند با این کتاب رحمت مأنوس شوند.

وی راه اندازی مدیریت های استانی را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: با راه اندازی این مرکز، ما شاهد پیشرفت مدارس علمیه استان بوده ایم.

مدیر مدرسه علمیه سفیران هدایت آزادشهر اظهار داشت: افتتاح واحدهای قرآنی در روستاها و شهرهای همجوار از سوی این مدرسه علمیه از فعالیت هایی بوده که انجام پذیرفته و مرتب از این واحدها سرکشی می نماییم.

راه اندازی شورای طلاب

حجت الاسلام گلوی با اشاره به راه اندازی شورای طلاب، ابراز داشت: با راه اندازی این شورا، طلاب مشکلات خود را جمع بندی نموده و به ما انتقال می دهند.

وی با اشاره به اینکه مدرسه علمیه سفیران هدایت آزادشهر از سال 1379 راه اندازی شده است، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 80 طلبه و 24 استاد در این مدرسه علمیه مشغول به فعالیت هستند و 24 نفر نیز فارغ التحصیل داشته ایم.

مدیر مدرسه علمیه سفیران هدایت آزادشهر بیان داشت: نظارت بر کارهای معاونین آموزش، پژوهش، تهذیب و اجرایی، انجام امور محوله از سوی مدیریت حوزه علمیه استان، ساماندهی طلاب فارغ التحصیل، برنامه ریزی برای برگزاری مراسمات و گردهمایی برای طلاب، تلاش برای ارتقاء سطح علمی و معنوی طلاب، انتخاب اساتید مناسب، دریافت مجوز دائم مدرسه از سوی شورای گسترش حوزه های علمیه، جلسه با معاونین در هر هفته و... برخی از کارهایی است که انجام پذیرفته و یا در دست انجام است.

حجت الاسلام گلوی یکی از برنامه های این مدرسه علمیه را آموزش قرآن کریم، بیان احکام و مشاوره عنوان کرد و ادامه داد: طلاب از سال سوم در این کلاس ها شرکت نموده و روش بیان احکام، ارتباط با جوانان، مشاوره و تدریس قرآن را فرا می گیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 13 نفر از طلاب این مدرسه علمیه در مدارس مشغول به تبلیغ هستند، تصریح کرد: از برنامه های ما برای طلاب سال پنجم، اعزام برای تبلیغ در ماه های محرم و رمضان است تا بتوانند تجربیات لازم را کسب نموده و آشنایی بیشتری با مردم و جامعه پیدا کنند.