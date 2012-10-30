  1. هنر
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

داور جشنواره فیلم دانشجویی:

تولیدات دانشجویی انیمیشن امید آفرینند

تولیدات دانشجویی انیمیشن امید آفرینند

داور پنجمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی، فضای آثار جشنواره را امید بخش و شادی افرین توصیف و بیان کرد: فضایی که در آثار تجلی می‌یابد بازتاب دهنده جامعه و اوضاع پیرامونی آن است و این روحیه مثبت در دوره پیشین جشنواره کمتر دیده شد.

علیرضا گلپایگانی عضو هیات داوری انیمیشن پنجمین جشنواره فیلم دانشجویی در گفتگو با مهر با اشاره به زمان سه روزه  داوری آثار گفت: من سال ها است در فضای دانشگاهی حضور دارم و در ارتباط مستقیم با دانشجویان هنر به ویژه در حوزه انیمیشن هستم. برگزاری جشنواره های مختلف با حضور و مشارکت دانشجویان، رقابتی سالم و مثبت را میان آنان ایجاد خواهد کرد.
 
وی با اشاره به لزوم توجه به ماهیت دانشجویی جشنواره، اظهار کرد: در چنین ساختاری، کلیت و فضای دانشجویی آثار حائز اهمیت است و داوری تولیدات دانشجویی با در نظر گرفتن امکانات و ابزارهای در دسترس آنان صورت می گیرد.
 
این استاد دانشگاه، معیار نوآوری و خلاقیت را راه گشا بودن عنصر خلاقه توصیف و بیان کرد: آثاری که بتواند ضمن حضور در جشنواره و ارائه بیانی جدید و مجموعه ای از راهکارها، به بازار کار نیز راه یابند، مبین پرداختی نوآورانه هستند.
 
گلپایگانی برپایی جشنواره را محیطی آزمایشگاهی برای آموزش دیدگان این حوزه دانست و گفت: جشنواره زمینه ارتقای حوزه انیمیشن و فیلم سازی را برای پروراندن استعدادها فراهم می آورد ضمن آن که تلفیق تفکر و کار تجربی دانشجو در یک اثر هنری بازتاب داده خواهد شد.
 
داور انیمیشن جشنواره فیلم دانشجویی در ادامه افزود: در سایر جشنواره ها نیز داوران نگاه ویژه ای به کار دانشجویی دارند و جسارت و نوآوری را از ویژگی های بارز آن می دانند. از دیگر سو این جسارت و برگزیده بودن را نمی توان نشانه استعداد فرد دانست بلکه خود فرد و بستر و فضایی که در آن قرار می گیرد از مهم ترین عوامل رشد ایده و بروز خلاقیت در فرد است.
 
وی با اشاره به اینکه صراحتا نمی توان گفت چه تکنیکی در آثار جشنواره بیشترین کاربرد داشته است، گفت: ابزار و نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که آموزش آن ها در دانشگاه صورت نمی گیرد و تنها آموزش های انجام شده در دانشگاه ها در حیطه زیباشناسی، کارگردانی و تولید فیلم است. اما از ویژگی‌های کار دانشجویی استفاده از ابزارها مختلف و شناخت و یادگیری آن ها است که دانشجویان با تکنیک های مختلف مشتاق انجام دادن کار تجربی هستند.
 
گلپایگانی اختصاص بخش دانشجویی به هیات داوری را از اتفاقات خوب برشمرد و اذعان کرد: وجود داوری دانشجویی فرصت خوبی است که آثار از دیدگاه دانشجویان نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد و شرکت آثار هنری در این جشنواره می‌تواند مقایسه ای را میان مراکز آموزشی مختلف ایجاد کند که این اتفاق متاسفانه در این دوره جشنواره اتفاق نیفتاد.
کد مطلب 1729331

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