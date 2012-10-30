تولیدات دانشجویی انیمیشن امید آفرینند

علیرضا گلپایگانی عضو هیات داوری انیمیشن پنجمین جشنواره فیلم دانشجویی در گفتگو با مهر با اشاره به زمان سه روزه داوری آثار گفت: من سال ها است در فضای دانشگاهی حضور دارم و در ارتباط مستقیم با دانشجویان هنر به ویژه در حوزه انیمیشن هستم. برگزاری جشنواره های مختلف با حضور و مشارکت دانشجویان، رقابتی سالم و مثبت را میان آنان ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به ماهیت دانشجویی جشنواره، اظهار کرد: در چنین ساختاری، کلیت و فضای دانشجویی آثار حائز اهمیت است و داوری تولیدات دانشجویی با در نظر گرفتن امکانات و ابزارهای در دسترس آنان صورت می گیرد.

این استاد دانشگاه، معیار نوآوری و خلاقیت را راه گشا بودن عنصر خلاقه توصیف و بیان کرد: آثاری که بتواند ضمن حضور در جشنواره و ارائه بیانی جدید و مجموعه ای از راهکارها، به بازار کار نیز راه یابند، مبین پرداختی نوآورانه هستند.

گلپایگانی برپایی جشنواره را محیطی آزمایشگاهی برای آموزش دیدگان این حوزه دانست و گفت: جشنواره زمینه ارتقای حوزه انیمیشن و فیلم سازی را برای پروراندن استعدادها فراهم می آورد ضمن آن که تلفیق تفکر و کار تجربی دانشجو در یک اثر هنری بازتاب داده خواهد شد.

داور انیمیشن جشنواره فیلم دانشجویی در ادامه افزود: در سایر جشنواره ها نیز داوران نگاه ویژه ای به کار دانشجویی دارند و جسارت و نوآوری را از ویژگی های بارز آن می دانند. از دیگر سو این جسارت و برگزیده بودن را نمی توان نشانه استعداد فرد دانست بلکه خود فرد و بستر و فضایی که در آن قرار می گیرد از مهم ترین عوامل رشد ایده و بروز خلاقیت در فرد است.

وی با اشاره به اینکه صراحتا نمی توان گفت چه تکنیکی در آثار جشنواره بیشترین کاربرد داشته است، گفت: ابزار و نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که آموزش آن ها در دانشگاه صورت نمی گیرد و تنها آموزش های انجام شده در دانشگاه ها در حیطه زیباشناسی، کارگردانی و تولید فیلم است. اما از ویژگی‌های کار دانشجویی استفاده از ابزارها مختلف و شناخت و یادگیری آن ها است که دانشجویان با تکنیک های مختلف مشتاق انجام دادن کار تجربی هستند.

گلپایگانی اختصاص بخش دانشجویی به هیات داوری را از اتفاقات خوب برشمرد و اذعان کرد: وجود داوری دانشجویی فرصت خوبی است که آثار از دیدگاه دانشجویان نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد و شرکت آثار هنری در این جشنواره می‌تواند مقایسه ای را میان مراکز آموزشی مختلف ایجاد کند که این اتفاق متاسفانه در این دوره جشنواره اتفاق نیفتاد.