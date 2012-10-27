حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: آبکشی ظروف حاوی مواد شیمیایی و شوینده قبل از دور انداختن آنها یکی از روشهای جلوگیری از مسمومیت است.
وی بیان داشت: داروها و محصولات خانگی خطرناک مانند لوله بازکن، جوهر نمک، محلول سفیدکننده و لکهبر و مواد شوینده باید در بسته بندی اصلی با درب بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
رئیس اداره غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور عنوان کرد: خانوادهها باید از قرار دادن ظروف حاوی مواد شیمیایی در کنار مواد غذایی جلوگیری و قبل استفاده از هر نوع مواد دفع آفات، برچسب آن را مطالعه و از آن استفاده کنند.
حسینی ادامه داد: باید موادی مانند نفت و بنزین در ظرف اصلی نگهداری و از ریختن این مواد داخل ظروف مربوط به خوراکی و نوشیدنی مثل شیشه نوشابه پرهیز شود.
وی یکی دیگر از راههای مسمومیت را ناشی از داروها دانست و تاکید کرد: شایعترین علت مسمومیت در کشور ما بروز مسمومیتهای دارویی است.
رئیس اداره غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور اظهار داشت: مقادیر بالای برخی از داروهای به ظاهر کمخطر، میتواند برای فرد کشنده باشد.
حسینی بیان داشت: هنگام بیماری کودکان مراقب دوز تکراری دارو باشید و بهتر است داروی بیماران افسرده و بیمارانی که تعادل رفتاری ندارند را دور از دسترس کودکان قرار داد.
وی توضیح داد: بر مصرف داروی افراد مسن خانواده نظارت شود زیرا ممکن است داروی خود را به اشتباه یا بهطور تکراری مصرف کنند.
رئیس اداره غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور بیان کرد: بروز مسمومیت توسط برخی از داروها ممکن است منجر به مرگ نشود ولی مقادیر بالای این داروها میتوانند منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه فرد مسموم شود.
حسینی یادآور شد: مصرف بیش از حد توصیه شده داروهای مسکن سبب سمی شدن و تخریب کلیهها میشود و داروها باید مطابق توصیه پزشک یا داروساز مصرف شود.
وی اضافه کرد: در برخورد با فرد مسموم باید خونسردی خود را حفظ کرده و از استفراغ تعمدی فرد جلوگیری کرده و وی را به همراه بستههای دارویی مصرفی به بیمارستان انتقال دهید.
