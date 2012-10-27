محمد رحیمی تهیهکننده برنامه "کارنامه" که به زودی از شبکه چهار روی آنتن میرود به خبرنگار مهر گفت: این برنامه که نخستین قسمت آن دوشنبه هشتم آبان از شبکه چهار پخش میشود، یک مجله تصویری نقد کتاب به حساب میآید و ساعت 20:30 به مدت 75 دقیقه زنده روی آنتن میرود و حسین پاینده و فیروز زنوزی جلالی نیز مهمانان اولین قسمت ما هستند.
وی در تشریح بخشهای مختلف برنامه افزود: نخستین بخش با عنوان "دیباچه" سرمقاله این مجله تصویری است. بعد از آن اخبار حوزه کتاب و نشر را در بخش "کوچه کتاب" بررسی میکنیم و سپس به بخش اصلی برنامه میرسیم که گفتگوی ویژه و بحث با منتقدان و صاحب نظران حوزه کتاب به صورت زنده است.
تهیه کننده "کارنامه" با اشاره به بخشی که مرتبط با پرونده هر قسمت با عنوان "عیار" پخش میشود، ادامه داد: در قالب یک بخش گرافیکی با 15 تا 20 نفر از اهالی فن گفتگو میکنیم. همینطور نظرسنجی از مردم خواهیم داشت و گزارشهای مرتبطی با بحث را نیز پخش خواهیم کرد.
رحیمی که پیش از این بخشهایی از برنامه "کتاب 4 " را هم تهیه کرده است، از آخرین بخش برنامه با عنوان "فانوس" یاد کرد و گفت: در این بخش بسته پیشنهادی در زمینههای مختلف را برای علاقمندان ارائه میکنیم. مثلا برای کسانی که علاقمند هستند در موضوعاتی چون مرگ، زندگی، مسائل تربیتی یا تاریخی مطالعه داشته باشند تعدادی کتاب معرفی میکنیم که ممکن است چاپ جدید یا قدیم باشند.
وی از فائزه نعمتی و شجاعی به عنوان مجریان، حسین پورصلحی گزارشگر، حیدر شیرزاد تدوینگر، فرهاد احمدزاده انیمیشن، حمید شیرزاد گرافیک، حامد حسنزاده تصویربردار، حسین شمس رضوی گوینده و سیمین بلوری هماهنگی این برنامه نام برد و اعلام کرد سردبیری مجله کتاب "کارنامه" را شهابالدین عباسی بر عهده دارد.
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