دود بخاری منجر به اختلالات رفتاری و کاهش حافظه در کودکان می شود

سمیرا صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر روش‌های جلوگیری از مسمومیت افراد توسط دود بخاری و علایم این مسمومیت را تشریح و اظهارکرد: استفاده از وسایل گرمایشی با نزدیک شدن فصل سرما بیشتر شده و همچنین احتمال استفاده نامناسب از این وسایل را نیز افزایش می‌دهد.

وی بیان داشت: نخستین روش برای جلوگیری از مسمومیت با دود بخاری و گاز حاصله از آن(co2) اطمینان از نصب صحیح وسایل گرمازا و کارکرد مناسبدودکش‌ها در فصول سرما است.

صدیقی با اشاره به جلوگیری از استفاده بخاری‌های بدون دودکش، عنوان کرد: تنها درمحیط‌هایی که دارای تهویه و جریان مناسب هوا هستند می‌توان از بخاری بدون دودکش استفاده کرد.

وی یادآور شد: باید به طور دائم از سلامت و استاندارد بودن دستگاه‌های گرمازا اطمینان حاصل شود.

کارشناس غذا و دارو دانشکده علوم ‌پزشکی نیشابور گفت: علایم و نشانه‌های مسمومیت باگاز co2برای هر فرد به صورت متفاوت ظاهر می‌شود.

صدیقی توضیح داد: تمایل ترکیب گاز منوکسیدکربن با هموگلوبین 210 برابر این تمایل برای اکسیژن است؛ بنابراین تنگی نفس علامت اصلی مسمومیت با این گاز است.

وی اظهار داشت: علایم و نشانه‌هایمسمومیت با گاز co2در برخی موارد به‌صورت اختلالات گوارشی مانند تهوع و استفراغ در فردظاهر می‌شوند و علایم تماس طولانی با منوکسید کربن، سردرد،گیجی و خواب‌آلودگی است.

کارشناس غذا و دارو دانشکده علوم‌ پزشکی نیشابور بیان کرد: متاسفانه این گاز پس از مسمومیت سبب کاهش شدید قدرت عضلانی در فرد می‌شود و فرد قدرت حرکت و فرار از محیط را ندارد.

صدیقی بیان کرد: نوزادان، افراد مسن، زنان حامله و افرادی که دارای ناراحتی‌های قلبی عروقی هستند چنانچه با این گاز در تماس بوده‌اند حتی بدون علامت، حتما باید معاینه شوند.