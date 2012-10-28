آذربایجان شرقی دومین تولید کننده سنجد در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سعدالله اسکندری امروز یکشنبه اعلام کرد: 530 هکتار باغ سنجد در استان وجود دارد که به طور متوسط از هر هکتار یک هزار و 475 کیلوگرم سنجد حاصل می شود.



اسکندری با بیان اینکه محصول تولیدی در استان از کیفیتی مناسب برخوردار است، گفت: با توجه به سازگاری این گونه باغی با شرایط اقلیمی و محدودیت های کم آبی و حتی تحمل اراضی با محدودیت های آهک و حاصلخیزی فقیر ، این محصول یک گونه ارزشمند محسوب می شود.



مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه شهرستان آذرشهر بیشترین سطح زیر کشت سنجد در آذربایجان شرقی را دارد، ادامه داد: شهرستان های اسکو، شبستر، تبریز و میانه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.



استحصال 1600 تن محصول انار مرغوب از باغات شهرستان جلفا



سرپرست جهادکشاورزی جلفا از استحصال یکهزار و 600 تن محصول انار مرغوب از باغات این شهرستان خبر داد.



رضا عباسی هدف از توسعه باغات انار در شهرستان جلفا را شناساندن محصول انار سالم ، پتانسیل‌های سواحل ارس و ایجاد انگیزه در کشاورزان و باغداران منطقه بیان کرد و افزود: هم اکنون در 160 هکتار از اراضی سواحل رودخانه ارس و در روستاهای قولان، میسن، اشتبین، دوزال و کردشت انار کشت می‌شود.



وی با بیان اینکه امسال بیش از یکهزار و 600 تن محصول انار مرغوب ازباغات این شهرستان استحصال و به بازارهای محلی و سایر نقاط کشور عرضه شده است افزود: متوسط عملکرد سال جاری محصول انار در هر هکتار 10 تن بوده و امسال این میزان در برخی از باغات به بیش از 12 تن نیز رسید.



عباسی از دلایل بالا بودن عملکرد در واحد سطح را اصلاح باغات فعلی، استفاده ار ارقام اصلاح شده، تغذیه مناسب و هرس به موقع بیان کرده و افزود: با توجه به شرایط آب و هوای معتدل و تلاش باغداران ، تولید محصول انار در حاشیه رودخانه ارس از لحاظ کمی و کیفی مناسب است.



صادرات هزار و ۳۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی از شهرستان بناب به ۱۶ کشور دنیا



سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از صادرات هزار و ۳۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی از شهرستان بناب به ۱۶ کشور دنیا خبر داد.



پرویز حسابی تصریح کرد: هزار و ۳۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی شامل کشمش انگوری، کشمش تیزآبی، بگه زردآلو، قیسی، آلو و آلوچه، آلبالوی خشک شده و نخود به خارج از کشور صادر شد.



وی همچنین از اجرای دو طرح بزرگ و متمرکز گلخانه ای و دامپروری در این شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: درصورت بهره برداری این طرحها شاهد رشد و شکوفایی صنعت دامپروری و تولیدات گلخانه ای در شهرستان بناب خواهیم شد.



کاهش هزینه های تولید بافروش به موقع محصول پیاز



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت : فروش بموقع پیاز از ریسک کاهش قیمت و افزایش هزینه های تولید کم می نماید.



دکتر مسعود محمدیان افزود:بهره برداران برای کاستن از هزینه های تولید، با فروش بموقع پیاز از ریسک کاهش قیمت و افزایش هزینه های تولید کم نموده و این امر خواهد توانست چرخه تولید و توزیع را از رشد مطلوب برخوردار سازد.



وی تصریح کرد:تلاش برای عرضه مطلوب این محصولات در سطح بازارهای استانی و نیز ایجاد امکان برای صدور آن به سایر استانها و بازارهای منطقه ای در حال انجام می باشد.



دکتر محمدیان هدف ازحمایت مستقیم بهره برداران زیر بخش های مختلف کشاورزی را کاهش ضرر احتمالی آن ها با توجه به قیمت کنونی بازار عنوان کرد.