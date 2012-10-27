بهره وری استخراج معادن در کشور پایین است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم خسروی سهل آبادی اظهار کرد: معدن سنگ آهن سنگان خواف از بزرگترین معادن دنیا است که دارای عیار بالای 80 درصد است اما متاسفانه برداشت بی رویه از این معدن و عدم رعایت بهره وری در استخراج آن لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند.

وی با انتقاد از خام فروشی منابع معدنی و سنگ های قیمتی به کشورهای بیگانه ادامه داد: دولت باید هرچه سریعتر نسبت به احداث کارخانه های فرآوری سنگ های قیمتی در کنار معادن غنی کشور اقدام کند تا ارزش افزوده ناشی از آن منجر به رونق اقتصاد و اشتغال کشور شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات یکی از منابع عمده رشد و توسعه شهرستان های استان را ذخایر ارضی آنها اعلام کرد و تصریح کرد: متاسفانه در زمینه نقشه برداری های ژئوفیزیک و شناسایی معادن بسیار ضعیف عمل شده است.

خسروی از روند کند احداث کارخانه های فرآوری سنگ های قیمتی در کشور انتقاد کرد و افزود: یکی از مصوبات سفر اول هیات دولت به خراسان رضوی احداث دو کارخانه بزرگ فولاد برای تولید کندوله، کنسانتره و شمش آهن بوده است که متاسفانه با گذشت حدود 6 سال از آن هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی همچنین با اشاره به معدن طلای زر مهر واقع در شهرستان تربت حیدریه خواستار احداث کارخانه فرآوری در نزدیکی این معدن شد و گفت: در حال حاضر سنگ معدن طلای زر مهر به صورت خام به اصفهان برای فرآوری و تبدیل شده به طلای خالص ارسال می شود.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: اقدامات خوبی برای احداث کارخانجات فرآوری سنگ های قیمتی در سطح کشور انجام شده اما در برابر آنچه نیاز است بسیار کم است و باید در این زمینه به آخرین تکنولوژی های روز دنیا مجهز شویم تا با افزایش بهره وری ایجاد ارزش افزوده در این حوزه به حداکثر ظرفیت خود نزدیک شود.

گفتنی است چهارمین همایش ملی جایگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشورو اولین جشنواره ملی فیروزه توسط کانون ملی هماهنگی دانش وصنعت فیروزه وسنگهای قیمتی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان خراسان رضوی 11 و12 ابان ماه در مشهد برگزار می شود.